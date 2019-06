Con l’uscita di Avengers: Endgame, molti si sono interrogati su quale sia il miglior ordine per capire e godere dei fenomenali film della Marvel Cinematic Universe. In effetti parliamo di più di 20 pellicole e di 40 ore di emozionanti film, in cui le vicende dei supereroi si intrecciano.

Spesso l’uscita cronologica delle pellicole non segue quella delle varie trame, perciò abbiamo proposto una successione di titoli che non segue l’ordine di uscita nelle sale, ma il filo logico delle storie. Prima di inoltrarci in questa breve guida è bene ricordare che il progetto della Marvel parte nel 2008 e vuole svilupparsi in 4 fasi. Attualmente siamo tra la fine della terza e l’inizio della quarta fase.

L’ordine in cui vedere i film Marvel (prima fase)

Per quanto non sia stata la prima pellicola a essere rilasciata nelle sale, il nostro consiglio è di partire da Captain America – Il primo vendicatore. La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale dove Steve Rogers, giovane ragazzo di New York, cerca in tutti i modi di farsi arruolare nell’esercito per combattere i nazisti. Dopo vari tentativi, riesce nel suo scopo e viene inserito in uno speciale progetto, dove un siero gli sarà iniettato per trasformarlo in un super soldato. Nasce così Captain America.

A seguire abbiamo invece il primo film rilasciato nelle sale: Iron Man. Un ricco mercante di armi, Tony Stark, rimane ferito e fatto prigioniero durante un viaggio d’affari in Afghanistan. Costretto a lavorare per i terroristi, Tony riesce ad assemblare una speciale tuta che gli conferisce enormi poteri. Da lì la sua vita cambierà dedicandosi alla lotta al male.

Un siero per creare un super soldato è invece protagonista de L’incredibile Hulk. Qui è lo stesso scienziato Bruce Banner che se lo inietta per velocizzare i suoi esperimenti. Il risultato è che si trasforma nella famosa creatura verde inferocita. Spaventato dagli effetti di questa trasformazione, anche per i danni che ha fatto ai suoi cari, Bruce scappa cercando di mantenere sempre la calma. Ma l’esercito che vuole trasformarlo in una potente arma da guerra lo tallona.

Anche in Iron Man 2 l’esercito non ha un ruolo di amico, almeno inizialmente, perché cerca di farsi consegnare le armature di Iron Man. Tony Stark però si rifiuta, ma dovrà affrontare altri nemici e soprattutto fare fronte a un problema non da poco: da quando fu ferito in Afghanistan il suo cuore batte grazie a un reattore alimentato con il palladio, materiale che però lo sta uccidendo.

Il quinto film che vi invitiamo a vedere della prima fase è Thor, la storia del giovane dio del fulmine che a causa della sua arroganza e della sua smania di fare la guerra viene spedito da Odino sulla terra, dove incontrerà un gruppo di scienziati. Nel frattempo il malefico fratello di Thor, Loki, si è impossessato del trono di Asgard ed è pronto a invadere la terra. A chiudere la prima fase, un film che vede insieme tutti i supereroi che abbiamo elencato finora, più Occhio di Falco e Vedova Nera. Ancora una volta a minacciare la terra ci sarà Loki, alleato con altri due esseri misteriosi. Ma a rendere difficili i suoi piani malefici ci saranno i nostri supereroi, The Avengers, i vendicatori.

In che ordine guardare i film della Marvel (seconda fase)

L’ordine con cui vedere i film Marvel della fase due segue tendenzialmente l’ordine cronologico di uscita dei film, a parte un piccolo innesto che vi illustreremo a breve. Per iniziare godetevi Iron man 3, dove il protagonista Tony Stark si troverà a vivere uno stress post traumatico, ma poiché le disgrazie non capitano mai da sole, ecco presentarsi all’orizzonte un nuovo nemico: Il Mandarino. Per fortuna troverà un inaspettato aiutante.

A seguire consigliamo la visione di Thor: the dark world. Qui il dio del fulmine, liberatosi del fratello dovrà affrontare una vecchia conoscenza del regno di Asgard, Malekith e gli Elfi Oscuri.

A sfidare la pace di Captain America in The winter soldier è un misterioso soldato d’inverno che riesce a infiltrare nello S.H.I.E.L.D. (il servizio di intelligence addetto al mantenimento della pace) suoi uomini per piegarlo ai suoi voleri. Ad aiutare Captain America ci saranno Vedova Nera e Falcon.

Un gruppo di strani personaggi entra a far parte dell’universo cinematografico della Marvel con i Guardiani della Galassia: Peter Quill, umano rapito da pirati spaziali da piccoli, ma anche un procione geneticamente modificato, un umanoide dalla forma di albero e la letale combattente Gamora. Al centro del film la misteriosa e potentissima sfera Orb, contesa da spietatissimi personaggi. A questo punto vi consigliamo di fare un piccolo salto cronologico nella saga Marvel e godervi direttamente Guardiani della Galassia Vol. 2.

Finita questa pellicola, ecco di nuovo i nostri superiori insieme a combattere contro un mostro che hanno involontariamente creato loro. Avengers: Age of Ultron, infatti, vede impegnati i nostri vendicatori contro Ultron, intelligenza artificiale costruita da Tony Strak con l’obiettivo di difendere il pianeta. Peccato che Ultron diventa presto autonomo e non ha nessuna voglia di proteggere la Terra.

Infine, la seconda fase dei nostri film Marvel finisce con l’arrivo di un nuovo eroe: l’uomo formica, Ant-man. In realtà il personaggio principale è tutto fuorché un eroe. Scott Lang è uno scassinatore professionista che in uno dei suoi colpi, invece di trovare gioielli o denaro, si imbatte in una strana tuta che lo trasformerà in un super eroe che, suo malgrado, si troverà a dover salvare il mondo.

Ordine dei film Marvel (terza fase)

La terza fase vede il ritorno di diversi eroi che già abbiamo incontrato, ma anche la prima comparsa sugli schermi di tre nuovi personaggi. Parleremo brevemente di questi, per poi elencarvi l’ordine in cui vedere i film della Marvel di questa fase. I tre nuovi eroi sono Doctor Strange, Black Panther e Captain Marvel. Il primo è un famoso neurochirurgo che perderà l’uso delle mani, ma che grazie alla scienza otterrà poteri ben maggiori della semplice manualità. Il secondo, invece, sarà colui che difenderà Wakanda, un piccolo stato africano particolarmente avanzato grazie alla presenza del vibranio, materiale con eccezionali proprietà su cui molte persone vogliono mettere le mani. Infine Captain Marvel, storia di una donna, Carol Danvers, con enormi superpoteri. Carol non ricorda il suo passato, ma quando le tornerà la memoria capirà di star combattendo dal lato degli oppressori e deciderà mi mettersi invece al servizio degli oppressi. Presentati i tre nuovi personaggi, vediamo l’ordine con cui godersi questi film:

Doctor Strange;

Spiderman: Homecoming;

Captain America: Civil War;

Black Panther;

Thor: Ragnarok;

Ant-man & the Wasp;

Avengers – Infinity War;

Captain Marvel;

Avengers: Endgame.

Bene, adesso che abbiamo ricostruito l’ordine dei film Marvel seguendo un “filo logico” nelle storie non ci resta che augurarvi buona visione!