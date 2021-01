Tutto sul film Cherry con Tom Holland: trama e trailer I fratelli Russo tornano con un nuovo film Apple Original: ecco tutto su Cherry con Tom Holland.

Scopri tutto su Cherry, il nuovo film diretto dai fratelli Russo con protagonista Tom Holland. Ecco data di uscita, trama, trailer ufficiale e cast.

Cherry è un film Apple Original diretto dai fratelli Russo, la sceneggiatura è invece di Angela Russo-Otstot e Jessica Goldberg. Protagonisti Tom Holland e Ciara Bravo. Il trailer ufficiale è stato diffuso il 14 gennaio 2021, creando grande attesa e curiosità nei confronti della pellicola.

I fratelli Russo parlano di Cherry

Sul film, i registi hanno dichiarato:

“Cherry è il film più personale che abbiamo mai girato. La gente. La città. La storia”

Cherry data di uscita al cinema

Il film uscirà in tutte le sale statunitensi il 26 febbraio 2021. Ancora non si sa se uscirà anche in Italia. Appena l’informazione sarà disponibile la troverai qui.

Cherry in streaming su Apple TV+

Cherry sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Apple, Apple TV+, dal 12 marzo 2021.

Cherry trama

Il film racconta la storia di un giovane uomo che in un’epica odissea tra la sua storia d’amore, la guerra, la tossicodipendenza e il crimine ha difficoltà a trovare il suo posto nel mondo.

Cherry trailer ufficiale

Cherry cast

Accanto a Tom Holland nel cast di Cherry Ciara Bravo.