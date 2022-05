I migliori film documentari da guardare in streaming Tuffati in appassionanti storie vere: ecco i documentari da guardare sulle diverse piattaforme.

Il genere documentario è da sempre uno dei preferiti dagli spettatori di tutto il mondo, che amano tuffarsi nella visione di questa tipologia di titoli per conoscere storie vere e aver modo di dar loro uno sguardo a 360°, quasi come se le avessero vissute sulla propria pelle.

Se anche tu sei un appassionato di questo genere e ti piacerebbe vedere nuovi film documentario, ma non sai quali titoli scegliere, devi sapere che in questo articolo abbiamo stilato una lista dei cinque migliori titoli da guardare in streaming su Disney+, Prime Video, Netflix e Sky.

Film documentari da guardare in streaming

Ecco la lista dei migliori film documentari, corredata di sinossi ufficiale e trailer (dove disponibile), da guardare sulle diverse piattaforme streaming.

Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo

Il primo film documentario che vogliamo consigliarti è quello che porta sul piccolo schermo uno dei casi ad oggi più chiacchierati e seguiti in tutto il mondo: Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo. Titolo Discovery+ Original, questo documentario diviso in due parti (ognuna delle quali racconta una diversa versione dei fatti), è disponibile in streaming su Discovery+, uno dei canali del servizio Prime Video Channels.

TRAMA

Prove esplosive, archivio personale intimo e interviste legali approfondite: il documentario esamina il caso di diffamazione dell’Alta Corte del Regno Unito come mai prima d’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

L’alpinista – Sogni in vetta

Per chi vuole tuffarsi in un’avventura straordinaria consigliamo senza alcun dubbio il documentario disponibile su Sky Nature e on demand, L’alpinista – Sogni in vetta. Questo documentario racconta le imprese di Marc-André Leclerc, alpinista canadese.

TRAMA

Uno sguardo sulla vita dell’alpinista canadese Marc Andre’ Leclerc, conosciuto per le sue ardite scalate in solitaria e per il suo stile di vita nomade.

Laura Pausini – Piacere di Conoscerti

Ci spostiamo poi su Prime Video per consigliarti un film made in Italy di e con Laura Pausini: Laura Pausini – Piacere di Conoscerti. Nato per rispondere alla domanda “cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo?“, che da sempre vive all’interno dell’artista, Laura Pausini – Piacere di Conoscerti permette agli spettatori di conoscere chi è davvero Laura Pausini.

TRAMA

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film che ripercorre la vita di Laura in un modo assolutamente inedito. Attraverso un accesso unico senza precedenti, fra scene di vita vissuta e immaginata, l’artista ci rivela la sua essenza regalandoci un bilancio coraggioso e onesto della sua vita e di come sarebbe potuta essere senza quella vittoria che, nel 1993, ha segnato per sempre il suo destino.

Un giorno in Disney

Per gli amanti del mondo Disney il film documentario perfetto è senza alcun dubbio Un giorno in Disney. Disponibile in streaming su Disney+, questo documentario svela la magia di Disney attraverso il lavoro di animatori, ingegneri, addetti ai parchi e attori.

TRAMA

Un giorno in Disney è un documentario che racconta le affascinanti storie personali di 10 persone dietro la magia senza fine della Disney. Attraverso la lente dell’amministratore delegato Bob Iger, seguiamo ognuno di loro, tra cui un leggendario animatore, l’uomo che ha ideato la nuova generazione di supereroi Marvel e Robin Roberts di Good Morning America, durante la loro giornata per uno sguardo intimo nel loro incredibile viaggio. Vedremo con chiarezza la dedizione e la responsabilità che sentono a dover portare avanti la creatività, l’innovazione e l’eccellenza che sono sinonimi della Disney. Che si tratti di dare vita alla prima produzione spagnola de “Il Re Leone” per il pubblico di Madrid o di preservare le specie animali più minacciate del pianeta, ognuno dei nostri protagonisti è in missione per rendere il mondo un posto migliore diffondendo un po’ di magia Disney.

I Segreti di Marilyn Monroe: I nastri inediti

Infine, ci spostiamo sul colosso dello streaming per consigliarti I Segreti di Marilyn Monroe: I nastri inediti, il documentario che esplora il mistero dietro la morte dell’attrice portando sul piccolo schermo interviste inedite.

TRAMA

Sulla morte dell’icona di Hollywood Marilyn Monroe circolano da decenni voci e teorie complottiste che hanno oscurato il talento e l’intelligenza dell’attrice. Con la ricostruzione delle sue ultime settimane e ore attraverso registrazioni inedite delle persone a lei più vicine, questo lungometraggio rivela dettagli sulla vita patinata ma difficile della star, offrendo una prospettiva nuova sulla sua ultima, tragica notte.

Scopri qui anche le 6 docu-serie da guardare in streaming.