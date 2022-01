Chi è Mago Forest Mago Forest è uno dei concorrenti di "LOL: Chi ride è fuori 2": ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Michele Foresta, conosciuto come Mago Forest (oppure come Mister Forest e Mago Forester), è uno showman, conduttore televisivo e comico italiano nato a Nicosia, in Sicilia, il 22 febbraio 1961.

Il suo personaggio, ad oggi incredibilmente noto e amato, fonda le sue radici nella metà degli anni Ottanta, quando Michele Foresta comincia a lavorare come animatore nei villaggi turistici e viene successivamente ingaggiato dalla compagnia “On the Road” con la quale si esibisce in diversi night club d’Italia e cabaret milanesi interpretando uno strambo mago. Nel 2022 Mago Forest sarà nella seconda edizione di LOL: Chi Ride è Fuori, il programma di successo di Prime Video condotto da Fedez e Frank Matano.

Mago Forest biografia

Nato in Sicilia nel 1961, Michele Foresta si diploma in Ragioneria e Perito Commerciale per poi cominciare, in seguito al suo trasferimento, a frequentare una scuola di teatro e mimo di Milano. Successivamente viene ingaggiato dalla compagnia On The Road, e Michele Foresta comincia a esibirsi come mago strampalato, iniziando a plasmare il personaggio che lo ha reso famoso.

Sempre negli anni Ottanta, Michele Foresta fa il suo debutto sul piccolo schermo, prendendo parte a diversi programmi televisivi, come Serata ticinese, Autostop e Indietro tutta!. Sono gli anni Novanta, però, che rappresentano il maggior punto di svolta per Michele, tanto che nel 1996, dopo aver preso parte alla serie Cri Cri al fianco di Cristina D’Avena, comincia a utilizzare il nome d’arte Mago Forest, con il quale oggi viene riconosciuto. L’anno successivo entra a far parte della squadra di Zelig e, più tardi, nel 2001, comincia a collaborare con la Gialappa’s Band prendendo parte a numerosi programmi del trio comico, tra i quali Mai dire Grande Fratello, Mai dire Lunedì e Mai dire Iene.

Da qui, Mago Forest partecipa a una moltitudine di programmi e prende parte anche a eventi importanti della televisione italiana, come Il Festival Bar, condotto insieme a Ilary Blasi e Cristina Chiabotto nel 2016, e il Festival di Sanremo, dove nel 2008 si esibisce nella serata dei duetti ed è ospite nel 2018 e 2019. Nel 2015, 2016 e 2018, Mago Forest è ospite fisso del programma di Amadeus in onda su Rai2, Stasera tutto è possibile, dove nel 2017 conduce Rai dire nius insieme a Mia Ceran e alla Gialappa’s Band, con i quali torna a collaborare anche nel 2019 per il programma Mai dire talk .

Nel 2022 Mago Forest è uno dei concorrenti della seconda edizione di LOL: Chi Ride è Fuori, il comedy show di Prime Video, in uscita il 24 febbraio 2022.

Al suo fianco, in questa divertente avventura, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Prova Prime Video gratis per 30 giorni

Mago Forest curiosità

Ecco alcune curiosità su Mago Forest:

Ha scritto un libro insieme a Nino Frassica intitolato come diventare maghi in 15 minuti

intitolato Ha prestato la sua voce al Dr. Neo Cortex nel videogioco Crash Bandicoot e al padre del professor Frink in un episodio de I Simpson

e al padre del professor Frink in un episodio de È testimonial dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)

Mago Forest filmografia

Di seguito la filmografia di Michele Foresta, sul grande e piccolo schermo:

PROGRAMMI TELEVISIVI

Serata ticinese – 1982

Autostop – 1984

Indietro tutta! – 1988

Cri Cri – 1990-1991

Acqua calda – 1992-1993

Grazie mille – 1994

La grande sfida – 1994

Seven Show – 1996

I cervelloni – 1997

Zelig – 2010-2012, 2016, 2021

Maurizio Costanzo Show – 1999

Paperissima Sprint – 1999

Mai dire Maik – 2001

Mai dire Grande Fratello – 2001

Mai dire Domenica – 2002-2004

Mai dire Iene – 2004

Le iene – 2004

Mai dire Lunedì – 2005

Galà della pubblicità – 2005

Mai dire Grande Fratello e figli – 2006

Festivalbar – 2006

Mai dire Martedì – 2007-2008

Mai dire Candid – 2007

Mai dire Grande Fratello Show – 2009

Fenomenal – 2011

Uman – Take Control! – 2011

Chiambretti Sunday Show – 2012

Zelig Circus – 2013-2014

Stasera tutto è possibile – 2015-2016, 2018

Masters of Magic – 2016

Milano-Roma – 2016

Rai dire Niùs – 2017

Balalaika – Dalla Russia col pallone – 2018

Che fuori tempo che fa – 2018-2019

Mai dire Talk – 2018-2019

Che tempo che farà – 2019-2020

Che tempo che fa – Rai 2 2019-2020 e Rai 3 dal 2020

LOL – Chi ride è fuori – 2022

FILM

La grande prugna – 1999

Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 – 2011

Com’è bello far l’amore – 2012

Mago Forest profili social

Se non vuoi perderti nessuna novità su Mago Forest, ecco dove puoi trovarlo sui social: