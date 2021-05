Novità Amazon Prime Video: tutte le uscite di giugno 2021 Scopri tutte le novità in uscita a giugno 2021 in streaming su Prime Video.

Amazon Prime Video – le novità in uscita nel mese di giugno 2021. Come ogni mese il catalogo della piattaforma streaming di Amazon è pronto ad arricchirsi con tante novità imperdibili, dalle serie televisive fino ad arrivare ai film in esclusiva. Continua a leggere per scoprire tutti i titoli in uscita a giugno 2021 su Prime Video. Prova qui Prime Video gratis per 30 giorni.

Dopo un maggio ricco di film, serie TV e non solo, anche per il mese di giugno Amazon Prime Video ha in serbo per i suoi utenti, iscritti al servizio Prime, un mare di novità, tra le quali troviamo tanti titoli Amazon Original e Amazon Exclusive.

Se non vuoi perderti tutti i titoli in arrivo nel corso dell’anno, ti consigliamo di consultare anche il catalogo novità di Prime Video.



Serie TV, show e anime in uscita su Prime Video a giugno 2021

Tra la moltitudine di novità riguardanti il mondo delle Serie TV, degli Show e degli Anime, il mese di giugno vede arrivare su Prime Video l’attesissima serie antologica Solos e la serie TV Amazon Original spagnola dedicata a Sergio Ramos, The Legend of Sergio Ramos.

Ti ricordiamo che per poter accedere al catalogo della piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento. Se non sei ancora iscritto e non hai mai usufruito del periodo d’uso gratuito messo a disposizione per tutti i nuovi clienti, per te Prime Video è gratis per 30 giorni oppure per 90 giorni con la promozione Prime Student.

Iscriviti qui ad Amazon Prime Video

Scopri qui quanto costa l’abbonamento ad Amazon Prime Video.

The Legend of Sergio Ramos

Disponibile su Prime Video dal 18 giugno 2021, The Legend of Sergio Ramos (La Leyenda de Sergio Ramos) è la nuova serie Amazon Original che, dopo il successo mondiale de El Corazon de Sergio Ramos, porta sul piccolo schermo, in 6 episodi, i traguardi e gli obiettivi del capitano della Nazionale spagnola e del Real Madrid: Sergio Ramos.

Scopri qui tutto su The Legend of Sergio Ramos.

Solos

Disponibile su Prime Video dal 25 giugno, la nuova serie antologica Amazon Original, Solos. Con un cast d’eccezione, tra cui i Premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, Solos porta sullo schermo le storie di diversi personaggi, per mostrare come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo tutti collegati gli uni agli altri dall’esperienza umana.

Scopri qui tutto su Solos.

Bosch – S7

Disponibile su Prime Video dal 25 giugno la settima e ultima stagione di Bosch, la serie TV più longeva di Amazon Prime Video. Tratta dal libro di Michael Connelly, The Burning Room, l’ultima stagione della serie porta al centro della trama il motto del detective protagonista “tutti contano o non conta nessuno”. In questa nuova avventura, quest’ultimo si trova a rischiare tutto pur di portare l’uomo che ha causato la morte di una bambina di 10 anni davanti alla giustizia.

2020-03-10

Scopri qui tutto sulla settima stagione di Bosch.

Film e documentari in uscita su Prime Video a giugno 2021

Oltre alle serie TV, a giugno sono in arrivo su Prime Video molti film incredibilmente attesi dagli spettatori come Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley, e Maschile Singolare.

The Mauritanian

Disponibile su Prime Video dal 3 giugno il film drammatico, thriller del 2021 con Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch, The Mauritanian. Il film porta sullo schermo la vera storia di Mohamedou Ould Slahi, l’uomo che ha trascorso 14 anni rinchiuso in una struttura detentiva a Cuba senza aver mai ricevuto una vera accusa, e che ha raccontato la sua storia nelle pagine delle sue memorie, pubblicate un anno prima del rilascio.

Scopri qui tutto su The Mauritanian.

Maschile Singolare

Disponibile in streaming su Prime Video dal 4 giugno, il film italiano con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud: Maschile Singolare. Il film racconta le vicende di Antonio in seguito alla separazione dal marito, e del suo viaggio alla scoperta di quanto ci fosse di sbagliato nel sacrificare ogni cosa in nome della sua relazione.

Scopri qui tutto su Maschile Singolare.

Chaos Walking

Disponibile dall’8 giugno su Prime Video, l’attesissimo film con Tom Holland e Daisy Ridley, tratto dal primo romanzo della trilogia Chaos Walking di Patrick Ness: Chaos Walking. Di genere fantascientifico, questo film è ambientato in un futuro distopico e vede due improbabili compagni impegnati in un’incredibile avventura per fuggire da un mondo in cui nemmeno i pensieri sono più al sicuro.

Scopri qui tutto su Chaos Walking.

**catalogo in aggiornamento**