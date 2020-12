Tutto sul film The Mauritanian: trama e trailer Tutto su The Mauritanian: trama, trailer, data di uscita e cast del film.

Scopri tutto su The Mauritanian, il film drammatico, thriller del 2021 con Jodie Foster, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch che racconta la vera storia di di Mohamedou Ould Slahi. Ecco trama, trailer ufficiale, cast e data di uscita del film.

Diretto da Kevin Macdonald, The Mauritanian è la trasposizione cinematografica delle memorie di Mohamedou Ould Slahi, rinchiuso per quattordici anni nel campo di prigionia di Guantánamo, situata sull’isola di Cuba, senza un’accusa vera e propria. Le sue memorie sono state pubblicate un anno prima del suo rilascio, diventando subito un best seller internazionale e dando voce alla terribile vicenda.

L’uscita nelle sale statunitensi di The Mauritanian era prevista per la fine del 2020 ma a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo è slittata al 2021.

The Mauritanian: data di uscita

La data di uscita di The Mauritanian nei cinema italiani non è ancora stata resa nota. Non appena sarà comunicata la troverai qui. Nei cinema statunitensii The Mauritanian sarà distribuito a partire dal 19 febbraio 2021.

The Mauritanian: trailer

Ecco il trailer ufficiale di The Mauritanian, rilasciato il 1 dicembre 2020:

The Mauritanian: trama

The Mauritanian racconta la vera storia di Mohamedou Ould Slahi, che ha trascorso quattordici anni della sua vita rinchiuso nella struttura detentiva di Guantánamo, a Cuba, senza aver ricevuto una vera accusa. Nel corso degli anni trascorsi all’interno del campo di prigionia di Guantánamo, Mohamedou Ould Slahi ha raccontato la sua storia scrivendola nelle pagine delle sue memorie, intitolate Guantanamo Diary e pubblicate un anno prima del suo rilascio, divenendo subito un best-seller e rendendolo il primo detenuto a pubblicare un libro di memorie durante la sua prigionia.

The Mauritanian: cast

Ecco il cast di The Mauritanian:

Jodie Foster nei panni di Nancy Hollander

Tahar Rahim nei panni di Mohamedou Ould Slahi

Shailene Woodley nei panni di Teri Duncan

Benedict Cumberbatch nei panni di Stu Couch

Zachary Levi nei panni di Neil Buckland

Langley Kirkwood nei panni del sergente Sands

Corey Johnson nei panni di Bill Seidel

Matthew Marsh nei panni del generale Miller