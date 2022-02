La scaletta della quinta serata di Sanremo 2022 Scopri tutto sulla serata Finale di Sanremo 2022: gli ospiti, le co-conduttrici e i cantanti in gara al Festival sabato 5 febbraio 2022. Tra di loro c'è il Vincitore di Sanremo 2022!

Scaletta Quinta Serata Sanremo 2022 – Sabato 5 febbraio va in scena dal Teatro Ariston di Sanremo, in diretta su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, la Finale del Festival, serata che culminerà con l’annuncio della canzone vincitrice del 72esimo Festival della Canzone Italiana.

Dopo la serata delle cover è giunto il momento di riascoltare i 25 artisti in gara con i loro brani e scoprire chi di loro sarà il Vincitore di Sanremo 2022. Ad affiancare Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli. Sul palco anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Super ospite della finale di Sanremo 2022: Marco Mengoni.

Scaletta Sanremo 2022 quinta serata

Nel corso della Finale di Sanremo 2022 ci saranno due fasi di votazione: la prima sarà totalmente in mano al pubblico da casa attraverso il Televoto che determinerà la prima classifica della serata. Verrà poi fatta una media ponderata tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nel corso della Seconda Serata + Terza Serata + Quarta Serata + Quinta Serata e si otterrà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara che determinerà il podio. Verrà poi riaperta una votazione – a votare sarà il pubblico da casa con il Televoto (34%) + Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web (33%) + Demoscopica 1000 (33%) – che porterà alla proclamazione del Vincitore.

Scopri come votare a Sanremo 2022.

Scaletta artisti in gara

Nel corso della finale di Sanremo 2022 riascolteremo dal vivo tutti e 25 i cantanti in gara. L’ordine di uscita sul palco verrà annunciato nel corso della conferenza stampa del 5 febbraio. Torna a visitare questo articolo per scoprire l’ordine di uscita.

Ospiti Sanremo 2022 Quinta Serata

L’ultima serata di Sanremo vedrà sul palco Sabrina Ferilli in qualità di co-conduttrice del Festival. All’Ariston – dopo l’esperienza sul palco sull’acqua della Costa Toscana – anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Super ospite musicale, dopo la vittoria con l’Essenziale a Sanremo 2013, Marco Mengoni.

Sanremo 2022 diretta tv e streaming

Se ti stai chiedendo come seguire Sanremo 2022 in streaming, sappi che è possibile seguire il festival sulla piattaforma gratuita RaiPlay (per accedere è necessario registrarsi tramite email o Facebook. RaiPlay è disponibile per PC/MAC, tablet e smartphone) o in alternativa in TV in chiaro su Rai 1.

Sanremo 2022 è anche in radio su Rai Radio Due su RaiPlayRadio.

Sanremo 2022 sui social

L’hashtag ufficiale di questa edizione è #Sanremo2022: ti consigliamo di monitorarlo per seguire la conversazione sui social e/o di aggiungerlo ai tuoi post/tweet per dire la tua.

Il profilo Ufficiale del Festival di Sanremo su Twitter è @SanremoRai.

A te che ami la Musica, Team World consiglia…

Il 2 febbraio 2022 è uscito “Confusione“, il primo singolo inedito di Elena Manuele, un brano dalle sonorità pop-dance, che racconta la storia di una ragazza confusa dalla sua relazione sentimentale.