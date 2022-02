Sanremo 2022: su Costa Toscana il secondo palco del Festival Sanremo 2022 ha anche un palco sull'acqua: ecco tutto quello che c'è da sapere!

Per la prima volta nella storia del Festival, Sanremo 2022 ha un secondo palco allestito all’interno della nave da crociera Costa Toscana che ha come padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Ogni sera un artista diverso si esibisce da quello che è stato rinominato il “palco sull’acqua”.

Continua a leggere se vuoi saperne di più su Costa Toscana e sul secondo palco del Festival di Sanremo 2022.

Costa Toscana il secondo palco di Sanremo 2022

Lunga 337 metri (più di tre campi da calcio) e un peso di 185.000 tonnellate (circa quattro volte il Titanic), Costa Toscana resterà ormeggiata a Sanremo fino al 6 febbraio per poi intraprendere la sua prima crociera, in partenza da Savona, il 5 marzo 2022.

Costruita nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia, è stata progettata con lo scopo di creare una smart city itinerante.

Costa Toscana è una nave Green

La nave è alimentata a gas naturale liquefatto, che altro non è che la tecnologia più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. A bordo della Costa Toscana viene riciclato tutto. Il consumo energetico è ridotto al minimo e l’acqua del mare viene trasformata in acqua disponibile al fabbisogno giornaliero tramite l’utilizzo di dissalatori.

Il palco con Orietta Berti e Rovazzi

Il palco – succursale dell’Ariston – è allestito nell’area chiamata Colosseo al centro della nave sviluppata su tre ponti. Nel corso del Festival di esibiranno: Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Gaia (al posto di ComaCose positivi al Covid) e Pinguini Tattici Nucleari.