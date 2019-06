Fanta Fun Tour: tutto sulla tappa di Catania, 1 luglio

Fanta Fun Tour arriva al Centro Commerciale Katanè Gravina di Catania – Luglio inizia alla grande con una nuova imperdibile tappa del Fanta Fun Tour, il tour evento itinerante in collaborazione con TikTok che porta musica e divertimento nei migliori centri commerciali.

Dopo le tappe a Bergamo, Novate Milanese e Ravenna, il Fanta Fun Tour con TikTok arriva a Catania. Sul palco Luca&Katy, Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Simone Paciello, Ludovica Olgiati, Matteo Markus Bok, Il Viglio e Valentina Lattanzio.

Tutto sul Fanta Fun Tour

Il Fanta Fan Tour è in assoluto il primo tour italiano realizzato con TikTok, l’amatissimo social network in cui gli utenti caricano brevi video sprigionando la loro creatività. Il Tour si sviluppa in 10 date, da maggio a settembre, più una data speciale in occasione di Halloween. Scopri qui il calendario del Fanta Fun Tour 2019.

Le tappe si svolgono all’interno dei principali Centri Commerciali d’Italia e coinvolgono, oltre al pubblico presente, anche i talent più amati e noti dell’attuale scena italiana. Il fiore all’occhiello di questi show, la possibilità d’interagire con top influencer e super ospiti.

La conduzione di tutte le 10 tappe è affidata all’esilarante coppia Luca & Katy, Ambassador di YouTube Italia per la loro creatività di grande impatto e la lunga esperienza nel mondo del web.

Scopriamo insieme cosa succederà nella tappa di lunedì 1° luglio!

LUNEDI’ 1 LUGLIO – dalle 18.30

Catania @ Centro Commerciale Katanè

Host: Luca & Katy

Guest e Live Perfomer: Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Simone Paciello, Ludovica Olgiati, Matteo Markus Bok, Il Viglio e Valentina Lattanzio.

Fanta Fun Tour a Catania

A fare gli onori di casa ci saranno sempre loro, Luca & Katy. Sul palco si alterneranno volti amatissimi dai giovani: lo spassosissimo trio Ame, Dose Paciello che ci faranno ridere come solo loro sanno fare e non mancheranno di cantare le loro hit, Il Viglio che con la sua creatività ci lascerà a bocca aperta, mentre Ludovica Olgiati sarà la ‘Fanta Guest’. Lo spettacolo si concluderà con la performance del giovanissimo cantante italo-tedesco Matteo Markus Bok!

Se vuoi interagire con i talent e incontrarli, ricordata di raggiungere – alle ore 16:30 del giorno dell’evento – il Fanta Corner per partecipare alla #fantafun Challenge realizzando, sul momento, un video o una foto che dovrai caricare su TikTok o Instagram con l’hashtag #fantafun. Ad attenderti tante sorprese e Fanta gift! Tema della tappa di Catania: CREATIVE EDITING

Lo Show vedrà i talent coinvolti in attività molto divertenti: come il gioco a squadre Guess What? e l’imperdibile momento delle challenge. Non mancherà inoltre la costante interazione con il pubblico. Insomma anche tu sarai protagonista del Fanta Fun Tour!