Amazon Audible: 5 audiolibri da ascoltare in bus Ecco quali sono i cinque migliori audiolibri da ascoltare in bus disponibili nel catalogo di Amazon Audible.

Se hai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Audible e ti piacerebbe trovare audiolibri appassionanti da ascoltare mentre sei in bus, che siano in grado di accompagnarti e di far scorrere il tempo più velocemente, in questo articolo troverai cinque titoli imperdibili. Da Il mio paese inventato di Isabel Allende a Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, ecco quali sono gli i cinque migliori audiolibri disponibili su Amazon Audible da ascoltare in bus.

Gli audiolibri sono un modo innovativo di vivere l’esperienza di lettura, che ci permette di godere della compagnia di storie e personaggi meravigliosi in qualsiasi momento, anche mentre siamo impegnati a fare altre cose come cucinare, passeggiare, fare le faccende di casa oppure siamo su un bus. Dopo averti parlato dei migliori audiolibri da ascoltare in auto, in questo articolo vogliamo consigliarti i migliori audiolibri da ascoltare in bus disponibili su Amazon Audible, la piattaforma dedicata ai podcast e agli audiolibri di Amazon.

Migliori audiolibri da ascoltare in bus

Spesso viaggiare in bus può essere noioso se non abbiamo nessuno con cui trascorrere il tempo. Per questo il più delle volte lasciamo che la musica o storie meravigliose ci tengano compagnia, aiutando le lancette dell’orologio a scorrere più velocemente. Qui sotto troverai alcuni titoli di audiolibri disponibili nel catalogo di Amazon Audible che ti accompagneranno durante i tuoi viaggi in bus, con storie e personaggi appassionanti e indimenticabili.

Ti ricordiamo, però, che per poter avere accesso al catalogo di Amazon Audible è necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio, gratis per un mese per tutti i nuovi iscritti.

Continua a leggere per scoprire i cinque migliori audiolibri da ascoltare in bus.

Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle

Cominciamo questa lista di consigli sugli audiolibri da ascoltare in bus con Le avventure di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, una storia intramontabile che ha fatto innamorare milioni di lettori nel corso degli anni. In questo audiolibro letto da Silvia Cecchini sono presenti le prime dodici avventure di Sherlock: La lega dei capelli rossi; L’uomo dal labbro spaccato; Il mistero della valle Boscombe; I cinque semi d’arancia; Uno scandalo in Boemia; Il carbonchio azzurro; La treccia rivelatrice; Il pollice dell’ingegnere; La testa rossa; Un caso di identità; Nozze illustri; Il diadema di smeraldi. Un viaggio incredibile nella storia di quello che è diventato il detective più famoso della letteratura e del cinema, grazie alle numerose trasposizioni.

Perfetto per gli amanti del detective e per chi ama lasciarsi trasportare tra i più grandi misteri raccontati nelle pagine.

Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers

Per un viaggio in bus all’insegna dei sogni e della magia, un audiolibro da ascoltare è sicuramente quello di Mary Poppins, scritto da Pamela Lyndon Travers e letto da Paola Cortellesi. La storia segue le vicende di Mary Poppins, la stravagante bambinaia che ha fatto innamorare milioni di lettori grandi e piccini in tutto il mondo, quando, guidata dal vento, si trova davanti alla porta della famiglia Banks. Un incontro in grado di cambiare tutta la sua vita e che ancora oggi è in grado di appassionare.

Frankenstein di Mary Shelley

Tra i migliori audiolibri da ascoltare in bus non possiamo certo non citare uno dei classici più famosi della letteratura fantasy: Fankenstein di Mary Shelley. Letto da Marco Mete, Roberto Draghetti, Emiliano Coltorti, Valentina Mari, Bruno Alessadro, Perla Liberatori e Riccardo Scarafoni, la storia segue le vicende di Victor Frankenstein che, finalmente, riesce a realizzare il suo sogno di dar vita a una creatura dalle fattezze umane, creata dall’unione di parti di cadaveri, con un aspetto deforme e una forza incredibile. Quando, però, quest’ultima domanda al dottore di creare una seconda creatura per liberarlo dall’incredibile solitudine che prova e Frankenstein decide di non accontentarlo, questo porta la creatura a conoscere una nuova emozione: l’ira.

Perfetto per dei viaggi all’insegna della fantasia e delle storie che hanno appassionato i lettori dal passato sino ad oggi.

Il mio paese inventato di Isabel Allende

Un altro audiolibro perfetto per i tuoi viaggi in bus è senza dubbio Il mio paese inventato, scritto da Isabel Allende e letto da Evelina Nazzari. In questo romanzo l’autrice racconta la sua terra, il Cile, abbandonato per trasferirsi prima in Venezuela e poi negli Stati Uniti, sognandolo a distanza, con ricordi privi di un ordine cronologico ma che mostrano un paesaggio interiore molto intimo dell’autrice, raccontando delle persone che hanno avuto un peso importante nella sua vita.

Assassin’s Creed – Gold. Serie completa di Anthony Del Col

Per gli amanti di Assassin’s Creed, un audiolibro perfetto per trascorrere il tempo in bus lasciandosi trasportare in un mondo straordinario è Assassin’s Creed – Gold. Serie completa di Anthony Del Col. Letto da Perla Liberatori, Jesus Emiliano Coltorti, Gino La Monica, Francesca Fiorentini, Valentina Mari e Alberto Angrisano, questo audiolibro contiene la serie completa (dal capitolo 1 all’8: Controllo, Danza, Ripetizione, Ossessione, Fiducia, Apprendimento, Cattura, Salto) ed è un titolo Audible Original. La serie racconta una nuova storia ambientata all’interno dell’universo di Assassin’s Creed e porta il lettore a vivere le atmosfere del XVII secolo attraverso le vicende di una professionista del poker e truffatrice di nome Aliyah Khan, divenuta Assassina per ripagare il suo debito di gioco, dopo essere stata battuta per la prima volta.

