Louis Tomlinson annuncia The Away From Home Festival 2023 in Italia

Louis Tomlinson annuncia The Away From Home Festival 2023 in Italia Dopo UK e Spagna, The Away From Home Festival 2023 arriva in Italia!

Dopo il successo delle prime due edizioni di The Away From Home Festival a Londra, nel 2021 e Malaga nel 2022, l’edizione 2023 del festival della durata di un giorno, ideato e curato da Louis Tomlinson, è pronto a sbarcare in Italia al Lido di Camaiore (in provincia di Lucca) sabato 19 agosto! Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone.

La sede sarà il bellissimo Parco Bussoladomani, proprio di fronte alle splendide spiagge della Toscana. I fan potranno sdraiarsi sulle spiagge sabbiose di Lido di Camaiore e poi attraversare la strada per andare al festival. Raggiungi l’evento con i pullman di Eventi in Bus: info e sconto qui.

The Away From Home Festival 2023

19 agosto Lido di Camaiore, Parco Bussoladomani

Biglietti The Away From Home Festival 2023

Per acquistare i biglietti non devi far altro che cliccare sui link dei siti presenti nel riquadro grigio di seguito:

THE AWAY FROM HOME FESTIVAL

BIGLIETTI DISPONIBILI SU

WWW.TICKETMASTER.IT

WWW.TICKETONE.IT

Vendita biglietti

Presale My Live Nation e D’Alessandro e Galli venerdì 26 maggio ore 10:00

Vendita generale lunedì 29 maggio ore 10:00.

Prezzi

Posto unico 55,00 euro + prevendita

The Away From Home Festival 2023 line-up

Ecco la lineup del Festival:

Louis Tomlinson

Blossom

The Cribs

HotWax

Andrew Cushin

Special Guest DJs: Abbie McCarthy & Carl Barat

**presto nuovi nomi**

Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.

Come raggiungere la location

Lido di Camaiore, in provincia di Lucca (Toscana), è vicina a molte città belle e turistiche come Pisa (20 min), Lucca (20 min), Firenze (60 min), Montecatini Terme (40 min) e La Spezia (40 min). Tutte queste città sono collegate da treni e linee speciali di autobus.

Ecco come arrivare a Lido di Camaiore:

Con Eventi in Bus: raggiungi il Festival con i pullman di Eventi in Bus qui.

Eventi in Bus: come attivare il codice sconto Se hai deciso di viaggiare con Eventi in Bus per raggiungere il tuo concerto preferito o la convention, fiera di tuo interesse, sappi che puoi prenotare utilizzando il codice sconto offerto da Team World e valido per tutti gli eventi presenti sul sito di www.eventinbus.com. In fase di prenotazione, all'interno del campo "BUONO SCONTO" copia e incolla questo codice: TEAM-W puoi scriverlo anche direttamente tu, l'importante è utilizzare le lettere MAIUSCOLE altrimenti non ti verrà applicato alcuno sconto. Premi poi su ATTIVA IL BUONO e vedrai il costo totale del tuo viaggio aggiornato.

In aereo : L’Aeroporto più vicino è lo scalo internazionale di Pisa, Aeroporto Galileo Galilei. Da qui si raggiunge Lido di Camaiore, o con il treno (l’aeroporto ha il proprio scalo ferroviario Pisa Aeroporto) e quindi con il taxi, oppure con gli autobus delle linee Lazzi.

: L’Aeroporto più vicino è lo scalo internazionale di Pisa, Aeroporto Galileo Galilei. Da qui si raggiunge Lido di Camaiore, o con il treno (l’aeroporto ha il proprio scalo ferroviario Pisa Aeroporto) e quindi con il taxi, oppure con gli autobus delle linee Lazzi. In treno : La stazione ferroviaria principale è quella di Viareggio / 14 minuti di auto – 5,7 km dal luogo dell’evento.

: La stazione ferroviaria principale è quella di Viareggio / 14 minuti di auto – 5,7 km dal luogo dell’evento. In autobus: C’è una fermata dell’autobus presso la sede dell’evento, collegata alla stazione ferroviaria di Viareggio.

La fermata dell’autobus sarà il punto di arrivo e di partenza di autobus speciali che copriranno i seguenti percorsi

Firenze – Prato – Pistoia – Prato – Montecatini Terme – Lucca – Lido di Camaiore

Follonica – Cecina- Livorno- Pisa – Lido di Camaiore

La Spezia – Sarzana – Carrara – Massa – Lido di Camaiore

Gli autobus speciali saranno attivi anche dopo lo spettacolo.