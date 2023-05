FAQ The Away From Home Festival 2023 a Lido di Camaiore

FAQ The Away From Home Festival 2023 – In questa pagina troverai le risposte alle domande più frequenti sull’edizione del The Away From Home Festival in programma il 19 agosto 2023 al Lido di Camaiore, in Toscana.

Dopo Londra e Malaga, Louis Tomlinson ha scelto l’Italia per accogliere il Festival da lui ideato e curato. Una bella soddisfazione per i suoi fan italiani che ora hanno un’occasione in più per dimostrare il loro incondizionato affetto all’artista.

The Away From Home Festival 2023

19 agosto Lido di Camaiore, Parco Bussoladomani

FAQ The Away From Home Festival 2023

Ecco le risposte alle domande più frequenti:

Ci sono limiti di età per partecipare?

Dai 14 anni compiuti in su non c’è alcuna limitazione. Per chi ha meno di 14 anni può partecipare all’evento solo se in possesso di un titolo d’ingresso (pagato a prezzo intero) e se accompagnati da un adulto maggiorenne, anch’esso munito di biglietto. Per informazioni sull’ingresso per i minori di 6 anni ti invitiamo a consultare il sito di dalessandroegalli.com

Come funziona l’ingresso al Festival per i diversamente abili?

Ci sarà un’area per seguire il live accessibile alle sedie a rotelle. Per prenotare questi biglietti, seguire le istruzioni riportate qui che includono anche informazioni sugli accompagnatori.

Posso raggiungere il Festival con i pullman di Eventi in bus?

Si, trovi tutte le informazioni qui: Bus The Away From Home Festival

Eventi in Bus: come attivare il codice sconto Se hai deciso di viaggiare con Eventi in Bus per raggiungere il tuo concerto preferito o la convention, fiera di tuo interesse, sappi che puoi prenotare utilizzando il codice sconto offerto da Team World e valido per tutti gli eventi presenti sul sito di www.eventinbus.com. In fase di prenotazione, all'interno del campo "BUONO SCONTO" copia e incolla questo codice: TEAM-W puoi scriverlo anche direttamente tu, l'importante è utilizzare le lettere MAIUSCOLE altrimenti non ti verrà applicato alcuno sconto. Premi poi su ATTIVA IL BUONO e vedrai il costo totale del tuo viaggio aggiornato.

Devo portare un documento d’identità con foto?

Sì, è necessario portare con sé un documento d’identità, che verrà richiesto all’ingresso del festival per verificare il nome riportato sui biglietti.

Quando apre il Festival Away From Home?

Alle 12.30 di sabato 19 agosto 2023.

Entro che ora devo entrare al Festival?

Non c’è un orario dichiarato oltre al quale non potrai più accedere al Festival.

Ci sono posti a sedere?

No, non ci sono. Tutta l’area intorno al palco è in piedi.

Posso portare una sedia?

I partecipanti al festival non possono portare sedie all’interno della struttura.

Posso portare un ombrello?

Non è consentito portare ombrelli all’interno della venue, quindi in caso di pioggia si prega di portare una giacca impermeabile con cappuccio.

Posso portare cibo e bevande?

Non è consentito portare cibo o bevande all’interno del festival, ma ci sono molti punti di ristoro e bar che vendono bevande.

Che cibo ci sarà?

Ci sarà un’ampia scelta di commercianti di cibo di strada da cui sarà possibile acquistare cibo, quindi si prega di non portare cibo sul posto.

Sarà disponibile cibo vegano?

Sì

Posso bere qualcosa?

Sì, ci saranno molti bar che venderanno una vasta gamma di bevande alcoliche e analcoliche.

Il festival è senza contanti?

I gettoni saranno la valuta del festival. Sarà possibile acquistare i gettoni tramite contanti e carte di credito.

Posso portare una borsa?