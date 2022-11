I film da vedere sulla tematica della violenza sulle donne Molti film hanno portato sullo schermo l'importante e delicato tema della violenza sulle donne: ecco quali titoli dovresti recuperare!

Ogni anno il 25 novembre viene celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite con lo scopo di sensibilizzare il più possibile su un argomento delicato e purtroppo sempre attuale.

Proprio per la sua importanza, il mondo del cinema si dedica da sempre a questa tematica, portando sullo schermo film emozionanti che raccontano storie di donne, relazioni difficili e tossiche, ossessioni, abusi e violenza, arrivando dritto al cuore dello spettatore e lanciando un forte messaggio di denuncia.

6 film da vedere sulla violenza contro le donne

Da Tonya (2017) a Una Femmina (2022), qui sotto abbiamo raccolto per te alcuni titoli che trattano questo tema, tutti accompagnati dalla sinossi ufficiale, dal trailer e dalla relativa piattaforma sulla quale sono disponibili.

Una Femmina

Cominciamo a parlarti dei film da vedere sulla violenza contro le donne con un titolo di recente uscita: Una Femmina. Disponibile in streaming su Prime Video, il film di produzione italiana è liberamente ispirato al romanzo di Lirio Abbate “Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla n’drangheta“.

TRAMA

Rosa è una ragazza ribelle che vive in una zona remota della Calabria con la nonna e lo zio. La morte prematura della madre quando lei era solo una bambina, getta un’ombra cupa sul suo presente.

Tonya

Ci spostiamo su Sky per consigliarti un film Premio Oscar che porta sullo schermo la vera storia della pattinatrice Tonya Harding, qui interpretata da Margot Robbie: Tonya.

TRAMA

L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding (Margot Robbie). Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale.

Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.

A letto con il nemico

Facciamo un passo più indietro per consigliarti un film del 1991, oggi disponibile in streaming su Disney+: A letto con il nemico. Con Julia Roberts e Patrick Bergins nei panni dei protagonisti, il film è basato sull’omonimo romanzo di Nancy Price.

TRAMA

Laura Burney non è solo la moglie-trofeo del ricco consulente per gli investimenti Martin. È anche una moglie maltrattata. Dopo aver finto di morire affogando, la donna cambia il nome e si trasferisce a Cedar Falls, nell’Iowa, dove inizia anche una nuova relazione. Tuttavia, quando Martin viene a sapere del trucco, va in Iowa per reclamare la sua “proprietà”.

L’Amore Rubato

Tornando a parlare delle produzioni italiane, vogliamo consigliarti un film disponibile in streaming su RaiPlay, tratto dalla raccolta di racconti di Dacia Maraini: L’amore rubato. Nel cast del film troviamo Stefania Rocca, Elena Sofia Ricci, Gabriella Pession, Chiara Mastalli ed Elisabetta Mirra.

TRAMA

Le storie di 5 donne diverse tra loro, per età ed estrazione sociale, ma accomunate dall’esperienza di un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che s’intrecciano per dare vita ad un unico grande affresco.

Uomini che odiano le donne

Torniamo su Prime Video per consigliarti un film molto famoso, primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi dell’autore svedese Stieg Larsson: Uomini che odiano le donne.

TRAMA

Quarant’anni fa Harriet è scomparsa da una riunione di famiglia sull’isola di Hedeby. Benché il corpo della donna non sia stato ritrovato, suo zio Henrik è convinto che sia stata assassinata e che l’autore del delitto sia un membro della sua stessa famiglia. Per indagare sull’accaduto, lo zio assume il giornalista economico in crisi Mikael Blomkvist e la hacker tatuata e senza scrupoli Lisbeth.

Velluto Blu

Infine, terminiamo la nostra lista dei film da vedere sulla violenza contro le donne con un titolo disponibile su Infinity Selection: Velluto Blu. Uscito nel 1986, il film è diretto da David Lynch.

TRAMA

Sotto la serenità di una piccola città si nasconde un dominio oscuro dove gli innocenti non osano camminare e tutto è imprevedibile. Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper e Laura Dern recitano nel capolavoro mistery di David Lynch.

