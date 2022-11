5 film con Timothée Chalamet da non lasciarsi scappare Da Bones And All a Chiamami col tuo Nome, ecco alcuni titoli da non perdere che vedono Timothée Chalamet nel cast.

Timothée Chalamet (all’anagrafe Timothée Hal Chalamet) è l’attore statunitense con cittadinanza francese, ad oggi tra i più amati in tutto il mondo. Protagonista di numerosi titoli di successo, Timothée Chalamet è l’attore più giovane a essere stato candidato agli Oscar come “miglior attore protagonista” dagli anni trenta.

Se sei un fan di Timothée Chalamet e ti piacerebbe tuffarti nella visione di film appassionanti che lo vedono nel cast, ma non sai quali scegliere tra la moltitudine di incredibili progetti ai quali ha preso parte sino ad oggi, sei nel posto giusto: in questo articolo troverai una selezione di titoli che fanno proprio al caso tuo!

Film con Timothée Chalamet da vedere

Di seguito trovi una selezione di film con Timothée Chalamet, disponibili al cinema e in streaming, da non lasciarti scappare! Tutti i film sono accompagnati dalla relativa sinossi ufficiale e dal trailer.

Sei pronto a trascorrere una o più serate in compagnia di Timothée Chalamet?

Bones And All

Il primo titolo che vogliamo consigliarti è anche il film più recente che vede Timothée Chalamet nei panni del protagonista: Bones And All. Al cinema dal 23 novembre, il film è stato presentato in concorso alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e porta sullo schermo l’omonimo romanzo “Bones & All” (“Fino all’osso”) di Camille DeAngelis.

TRAMA

Bones and All racconta la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo. I due intraprenderanno un’odissea di centinaia di chilometri lungo l’America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere “altro” rispetto al mondo che li circonda.

Chiamami col tuo nome

Tra i film imperdibili che vedono nel cast Timothée Chalamet non poteva poi certo mancare Chiamami col tuo Nome, ovvero il film che gli è valso la candidatura agli Oscar, oltre che ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Award. Disponibile su Netflix, il film è diretto da Luca Guadagnino e si basa sull’omonimo romanzo di André Aciman.

TRAMA

È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite.

Hot Summer Nights

Ci spostiamo poi su Prime Video per parlarti di un film meno conosciuto rispetto agli altri titoli presenti in questa lista, che vede Timothée Chalamet nei panni del protagonista: Hot Summer Nights.

TRAMA

Durante le vacanze a Cape Cod, il goffo adolescente Daniel decide di mettersi in affari con un giovane ribelle del posto che spaccia marijuana. Ben presto Daniel comincerà ad avere una nuova consapevolezza di sé arrivando anche a innamorarsi dell’enigmatica sorella del suo socio…

The French Dispatch

In streaming su Disney+ troviamo un altro film davvero imperdibile che lo vede nel cast, ovvero The French Dispatch. Diretto dal candidato all’Academy Award® Wes Anderson, nel film Timothée Chalamet interpreta il ruolo di Zeffirelli.

TRAMA

In occasione della morte del suo amato direttore Arthur Howitzer, Jr., nato in Kansas, la redazione del French Dispatch, una rivista americana a larga diffusione che ha sede nella città francese di Ennui-sur-Blasé, si riunisce per scrivere il suo necrologio.

I ricordi legati a Howitzer confluiscono nella creazione di quattro articoli: un diario di viaggio dei quartieri più malfamati della città, firmato dal Cronista in Bicicletta; “Il Capolavoro di Cemento”, la storia di un pittore squilibrato rinchiuso in carcere, della sua guardia e musa, e degli ingordi mercanti d’arte che vogliono le sue opere; “Revisioni a un Manifesto”, una cronaca d’amore e morte sulle barricate all’apice della rivolta studentesca; e “La Sala da Pranzo Privata del Commissario di Polizia”, una storia di droghe, rapimenti e alta cucina piena di suspense.

Dune

Passiamo a un altro film recente e decisamente imperdibile che vede il noto attore nei panni del protagonista con Dune, disponibile su Sky e on demand. Arrivato nelle sale nel 2021, Dune è diretto dal regista candidato all’Oscar® Denis Villeneuve e porta sullo schermo un adattamento cinematografico dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert.

TRAMA

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Piccole Donne

Infine, terminiamo la nostra lista di consigli di visione con Piccole Donne, il film del 2019, basato sull’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, che vede l’attore nei panni di Theodore “Laurie” Laurence. Disponibile su Netflix, il film vanta un cast incredibile, nel quale troviamo anche Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Bob Odenkirk e Louis Garrel.

TRAMA

Una scrittrice decisa a trovare la sua strada poco dopo il 1860 ripensa ai momenti difficili ma dolci passati con le sue tre vivaci sorelle e un caro amico.

Ora che conosci i film da non perdere con Timothée Chalamet, non ti resta che scegliere da quale cominciare per dar vita alla tua maratona tutta dedicata all’attore!