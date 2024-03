Netflix: cos’è “Siete Insetti” ne Il Problema dei 3 Corpi? Cos'è Siete Insetti in Il Problema dei 3 Corpi? Il messaggio criptico rappresenta una minaccia per la razza umana

Se hai visto il messaggio “Siete insetti” circolare sui social media ultimamente, probabilmente ti sei chiesto cosa possa significare. Bene, se hai seguito la serie Il Problema dei 3 Corpi, ora lo sai: nessun posto è sicuro dai San-Ti. Nonostante gli umani siano la specie dominante sulla Terra, per questi alieni siamo solo fastidiosi insetti. Ma cosa comporta questa minacciosa frase per il nostro futuro?

Siete Insetti nelle stazioni dei treni in Italia

Nella serie, tratta dal celebre serie d romanzi di fantascienza Memoria del Passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin e creata da David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood), l’umanità affronta la sua più grande minaccia: non dal nostro pianeta, ma da un’aliena civiltà determinata a conquistarci come se fossimo niente più che insetti da schiacciare sotto il loro tallone. Per capire questa minaccia, dobbiamo fare un salto indietro agli anni ’60 in Cina.

Il Problema dei 3 Corpi: significato frase “Siete Insetti”

L’ambientazione iniziale a Pechino durante la Rivoluzione Culturale mostra la radicale lotta di potere, dove il grido “Estirpare gli insetti!” diventa un simbolo di eliminazione di tutti coloro che vengono considerati nemici della rivoluzione comunista. Ma questa metafora si tradurrà in qualcosa di molto più letterale in seguito.

Nell’episodio 4, vediamo che i San-Ti non comprendono le metafore. Il protagonista, Mike Evans, parla al microfono della sua radio, definendo gli agenti di intelligence come “parassiti”. Ma i San-Ti, non capendo la metafora, interpretano la frase letteralmente, considerando gli umani come parassiti da eliminare.

L’errore di comunicazione di Evans porta i San-Ti a pianificare la loro strategia: dirottare la scienza e la tecnologia umane per dominare la specie quando arriveranno sulla Terra tra 400 anni. Il messaggio finale, “Siete insetti”, che appare su tutti i monitor del mondo, è la conferma che i San-Ti non sono interessati alla pace, ma all’eliminazione totale dell’umanità.

Ora che conoscete questa minaccia, non dimenticate di guardare “Il Problema dei 3 Corpi” su Netflix, e ricordate di tenere sempre d’occhio il cielo: potrebbe essere la chiave per la nostra sopravvivenza.

