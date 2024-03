Siete insetti: cosa significa la scritta apparsa nelle stazioni dei treni

Le stazioni ferroviarie sono luoghi dove il ritmo della vita quotidiana è scandito dai movimenti dei treni, e dove le persone guardano i tabelloni degli orari con la speranza di vedere la conferma che tutto procede come previsto. Tuttavia, questa mattina, i passeggeri che affollavano le stazioni italiane sono stati sorpresi da un messaggio insolito che ha brevemente sostituito gli orari dei treni: “Siete insetti“. Un attacco hacker? Un enigmatico messaggio politico? Nulla di tutto questo.

Attacco hacker a Ferrovie? Perché sui tabelloni delle stazioni oggi è comparsa la scritta «Siete insetti» https://t.co/jrArhP4T4a — Corriere della Sera (@Corriere) March 25, 2024

Siete insetti: il significato della scritta nelle stazioni

Si è trattato invece di una geniale mossa di marketing orchestrata da Netflix, la celebre piattaforma di streaming, per promuovere il suo ultimo gioiello: Il Problema dei 3 Corpi, la serie basata sulla trilogia di romanzi di fantascienza Memoria del Passato della Terra dell’autore cinese Liu Cixin. Questa insolita campagna pubblicitaria ha suscitato grande curiosità e interesse tra i viaggiatori, che si sono trovati a chiedersi cosa potesse significare quel messaggio apparentemente criptico.

La serie, disponibile in Italia dal 21 marzo, è tutt’altro che ordinaria. Ambientata in un mondo di fantascienza, segue una lotta apocalittica per salvare la terra, con una trama intricata e ricca di dettagli. Gli spettatori sono trasportati in un universo straordinario, popolato da personaggi complessi e fenomeni incredibili descritti dall’abile penna di Liu Cixin.

Netflix, nota per le sue campagne pubblicitarie audaci e innovative, ha nuovamente colpito nel segno con questa trovata. Attraverso un messaggio apparentemente casuale e misterioso, ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico e ha generato una sempre più crescente curiosità per una serie destinata a diventare il prossimo grande successo.

In un mondo dove la concorrenza nel settore dello streaming è sempre più agguerrita, Netflix dimostra ancora una volta di essere un pioniere nell’arte del marketing e dell’intrattenimento, offrendo agli spettatori esperienze uniche e indimenticabili.

Così, mentre i viaggiatori tornano alle loro routine quotidiane, il messaggio “Siete insetti” rimane impresso nella loro mente, ricordando loro di dare un’occhiata alla nuova serie che promette di trasportarli in mondi al di là della loro immaginazione.

Come vedere in streaming Il Problema dei 3 corpi

La visione della serie è riservata agli abbonati a Netflix.

Se non sei ancora iscritto e ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi il nostro articolo: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.