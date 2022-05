Le migliori serie TV sulla mafia da guardare in streaming Da Bang Bang Baby a Gomorra - La Serie passando per Peaky Blinders: ecco quali sono le serie sulla mafia da non perdere!

Nel corso degli anni il cinema e le serie TV spesso hanno deciso di portare sul grande e piccolo schermo storie sulla mafia, in grado di intrattenere lo spettatore per tutta la durata della narrazione e di tenere alta l’attenzione su un fenomeno criminale incredibilmente pericoloso. Nonostante, infatti, ogni titolo rappresenti questo mondo a modo suo, spesso suscitando anche dibattiti negli spettatori, il destino dei criminali rappresentati è spesso segnato da carcere o morte.

Se i titoli che trattano questo tema ti appassionano, sei nel posto giusto: in questo articolo abbiamo voluto selezionare per te cinque serie TV imperdibili sulla mafia disponibili sulle diverse piattaforme streaming.



Serie TV sulla mafia da non perdere

Da quelle di produzione italiana a quelle di produzione straniera, sono numerose le serie TV degne di nota che portano sul piccolo schermo il tema della mafia. Per aiutarti a non perdere le migliori qui sotto trovi una lista di consigli di visione, accompagnata da sinossi ufficiale, trailer e piattaforma streaming sulla quale è disponibile ogni titolo.

Bang Bang Baby

La prima serie che vogliamo consigliarti è Bang Bang Baby. Prima fiction italiana Amazon Original, ora disponibile su Prime Video, Bang Bang Baby prende ispirazione dalla vera storia Marisa Merico, figlia dell’ex-boss della ‘ndrangeta, raccontata nel libro autobiografico L’intoccabile.

TRAMA

Bang Bang Baby è un crime drama in dieci puntate ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Gomorra

Sempre parlando di serie TV made in Italy troviamo Gomorra – La Serie, disponibile su Sky e on demand. Composta da cinque stagioni, la serie porta sul piccolo schermo una storia ispirata all’omonimo libro best seller di Roberto Saviano, inserito nella classifica dei 100 libri più importanti del 2007 dal New York Times.

TRAMA

Una spietata lotta per il potere tra clan camorristici in questa serie tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. La famiglia dei Savastano, guidata da Pietro, è una delle più influenti e temute di Secondigliano. Braccio destro del boss è Ciro Di Marzio, “L’immortale”, che deve seguire il futuro capo clan, Genny. A contendersi il controllo della zona ci sta anche la cosca dei Conte, che farà di tutto per prevalere sui rivali.

Peaky Blinders

Ci spostiamo ora su un titolo di produzione britannica per consigliarvi Peaky Blinders, la serie in streaming su Netflix (disponibile dal 10 giugno anche Peaky Blinders 6). Creata da Steven Knight la serie è ambientata tra la prima e la seconda guerra mondiale, a Birmingham (Inghilterra), ed è ispirata a una banda realmente esistita.

TRAMA

Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.

‘Ndrangheta, World Wide Mafia

Il titolo che vogliamo consigliarti ora, invece, è di prossima uscita su Disney+ e si intitola ‘Ndrangheta, World Wide Mafia. Questa docuserie di genere crime, prodotta da Disney, IBC Movie e Sunset Press e basata su eventi reali, racconta la storia del procuratore italiano Nicola Gratteri e della sua lotta contro la ‘Ndrangheta.

TRAMA

‘Ndrangheta, World Wide Mafia è una docuserie crime originale composta da quattro episodi che racconta la storia della guerra portata avanti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri contro una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, la ‘Ndrangheta. La segretissima organizzazione criminale italiana è una delle principali realtà a livello mondiale nel business della droga e del riciclaggio di denaro e si è infiltrata ovunque, dall’economia legale ai circoli politici.

La docuserie racconterà anche lo storico maxi-processo aperto nel gennaio 2021 a Lamezia Terme, in Calabria, guidato da Gratteri contro più di 350 imputati: un processo le cui sorti avranno conseguenze anche sul traffico internazionale della droga.

Con un accesso non comune al lavoro investigativo condotto da Gratteri, dai suoi collaboratori e dalla sua squadra di sicurezza, questa docuserie racconta la lotta a tutto campo che si svolge in una delle regioni più povere d’Europa, la Calabria, nel sud Italia.

Gratteri in questi anni ha ricevuto molteplici minacce di morte e da più di trent’anni vive sotto scorta. Durante la serie gli spettatori scopriranno la sua storia personale e la realtà quotidiana della sua lotta, seguiranno il suo lavoro di “comandante in capo” di un’indagine che coinvolge servizi segreti, polizia, unità militari e forze speciali.

Il pubblico avrà modo di conoscere personaggi unici: quelli dalla parte della giustizia e quelli al servizio dei clan, contrapposti in uno scontro mortale che condanna la Calabria a una maledizione senza fine. ‘Ndrangheta, World Wide Mafia racconterà come una delle regioni più povere d’Europa abbia visto nascere e crescere un’organizzazione tentacolare, che ha corrotto la società e le istituzioni e renderà gli spettatori parte integrante dell’azione reale in un modo unico e senza precedenti, con riprese suggestive che nessuna troupe cinematografica ha mai realizzato prima d’ora.

Godfather of Harlem

Infine, sempre su Disney+, troviamo Godfather of Harlem. Serie Star Original, Godfather of Harlem segue le vicende di Bumphy Johnson, mafioso statunitense, reinventandone la storia.

TRAMA

Godfather of Harlem reinventa la storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson (interpretato dal vincitore del premio Oscar Forest Whitaker), che nei primi anni ’60, dopo un decennio in prigione, fece ritorno nel quartiere che un tempo governava, trovandolo nel caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumby deve affrontare i Genovese, una famiglia criminale, per riprendere il controllo. Durante la brutale battaglia, il boss stringe un’alleanza con il predicatore radicale Malcolm X (Nigél Thatch) – portando l’ascesa politica di Malcolm nel mirino dello sconvolgimento sociale e di una guerra che minaccia di distruggere la città. Godfather of Harlem mostra lo scontro fra la malavita criminale e il movimento per i diritti civili, durante uno dei periodi più tumultuosi della storia americana. Nonostante questa storia sia ispirata ad eventi reali, alcuni personaggi, caratterizzazioni, eventi luoghi e dialoghi sono stati modificati o inventati a scopo di drammatizzazione.

