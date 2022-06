I migliori titoli da guardare in occasione del Pride Month Da Heartstopper a Le fate ignoranti - La serie, ecco i migliori titoli da guardare a giugno per celebrare il mese del Pride!

Ogni anno giugno si trasforma in un mese color arcobaleno per festeggiare l’amore in ogni sua forma. Giugno, infatti, è il mese del Pride Month: la ricorrenza dedicata ai diritti civili e legali LGBTQ+ e all’accettazione sociale e di sé stessi.

Per celebrare il mese del Pride abbiamo deciso di stilare per te una lista di consigli di visione tutta dedicata ai titoli a tema LGBTQ+, contenente sei film e serie TV imperdibili disponibili in streaming su Disney+, Prime Video, Sky e Netflix.

Cosa guardare in streaming in occasione del Pride Month

Di seguito trovi una lista contenente sei titoli da guardare, perfetti per il mese del Pride, che sapranno tenerti incollato allo schermo e accompagnarti all’interno di storie straordinarie. Tutti i film e le serie presenti in questo articolo sono accompagnati dalla sinossi ufficiale e dal trailer.

Heartstopper

Il primo titolo che vogliamo consigliarti è ad oggi uno dei più amati dagli spettatori, tanto da essere stato rinnovato per una seconda e terza stagione a meno di un mese dal suo debutto: Heartstopper. La serie porta sul piccolo schermo le graphic novel di successo scritte da Alice Oseman (scopri qui tutto sulle graphic novel di Heartstopper).

TRAMA

Un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Il pacato Charlie e l’appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso.

Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

My Fake Boyfriend

Continuiamo la nostra lista con un film in arrivo su Prime Video proprio in occasione del mese del Pride: My Fake Boyfriend. Disponibile dal 24 giugno, il film tratta il tema delle bugie che spesso circolano sui Social Network e delle follie che facciamo per amore, ed è perfetto per tutti coloro che amano tuffarsi in titoli leggeri e appassionanti.

TRAMA

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando “Cristiano”, un perfetto finto fidanzato sui social media. Problema risolto, vero? Sbagliato! Mentre Cristiano diventa virale e diventa famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, un affascinante proprietario di un ristorante. Andrew dovrà trovare un modo per porre fine all’altra finta storia, sfuggire dall’ex geloso e conquistare il cuore di Rafi in questa commedia divertente ed esilarante su alcune delle cose folli che facciamo per amore.

Love, Victor

Ci spostiamo poi su Disney+ per parlarti di una serie televisiva originale Star: Love, Victor. Questa serie si ispira al film con Nick Robinson “Tuo, Simon“ (anch’esso disponibile su Disney+) e segue le vicende del protagonista alla scoperta del suo orientamento sessuale.

TRAMA

Ambientato nello stesso mondo del rivoluzionario film del 2018 LOVE, SIMON, ispirato all’acclamato romanzo di Becky Albertalli “Simon vs. the Homo Sapiens Agenda”, la serie segue le vicende di Victor, appena arrivato al liceo di Creekwood, e il suo viaggio alla scoperta di se stesso, alle prese con problemi familiari, una nuova città e la scoperta del suo orientamento sessuale. Quando gli sembra di non farcela, chiede aiuto a Simon per affrontare gli alti e bassi della scuola.

Maschile Singolare

Sempre su Prime Video troviamo anche il film italiano, uscito nel giugno del 2021, Maschile Singolare. Con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud nel cast, il film si è portato a casa il premio come miglior film italiano ai Diversity Media Awards 2022.

TRAMA

Antonio è costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Deve quindi trovare una nuova casa, un lavoro e un nuovo scopo nella vita. Incoraggiato dall’amica Cristina, prende una stanza in affitto a casa di Denis e inizia a lavorare come apprendista nel forno di Luca.

Le fate ignoranti – La serie

Per quanto riguarda l’universo delle serie TV non possiamo che consigliarti anche Le Fate Ignoranti, la serie tratta dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale del regista Ferzan Ozpetek. Con Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Luca Argentero e Carla Signoris, la serie è disponibile in streaming su Disney+.

TRAMA

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.

La vita di Adele

Infine, l’ultimo titolo che vogliamo consigliarti di guardare in occasione del Pride Month è La Vita di Adele, il film del 2013 tratto dal romanzo a fumetti di Julie Maroh, Il blu è un colore caldo. Il film, che si è aggiudicato la Palma d’Oro alla 66° Edizione del Festival di Cannes, è disponibile su Sky Cinema Due e On demand.

TRAMA

Adele è adolescente e non ha dubbi: le ragazze stanno coi ragazzi. La sua visione del mondo però inizia a vacillare il giorno in cui incontra Emma, una ragazza dai capelli blu, che le farà scoprire il desiderio e le permetterà di realizzarsi come donna. Sotto lo sguardo di chi la circonda, Adele cresce, cerca se stessa, si perde, si trova di nuovo…

Scopri qui anche i titoli a tema LGBTQ+ in streaming su Prime Video e film e serie TV da guardare su Netflix per celebrare il Pride Month.