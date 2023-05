In arrivo su Disney+ l’avvincente serie originale australiana In The Clearing

Disney+ ha annunciato che la sua prima serie originale australiana In The Clearing presto debutterà sulla piattaforma streaming. Se ti appassiona il genere thriller psicologico questa serie TV farà al caso tuo: un continuo di tensione, tante scene di azione, In The Clearing scava sotto la pelle e dentro la mente, confondendo i confini tra passato e presente, realtà e incubo in modo tormentato.

La serie è diretta da Jeffrey Walker (Young Rock, Lambs of God) e Gracie Otto (Seriously Red, Bump, Deadloch), mentre è creata e scritta da Elise McCredie (Stateless) e Matt Cameron (Jack Irish), con il co-sceneggiatore Osamah Sami (Il matrimonio di Ali).

In The Clearing è prodotto per Disney+ da Jude Troy di Wooden Horse (The Other Guy 1 & 2), mentre Richard Finlayson di Wooden Horse ed Elizabeth Bradley di Egeria sono i produttori esecutivi insieme a Jeffery Walker, Jude Troy, Elise McCredie e Matt Cameron.

In questo articolo ti sveleremo tutti i dettagli di In The Clearing, dal teaser trailer alla trama avvincente.

L’avvincente sinossi di The Clearing

Girato nello stato del Victoria, in Australia, In The Clearing è un thriller drammatico e psicologico che segue gli incubi di una setta e di una donna costretta ad affrontare i demoni del suo passato per fermare il rapimento e la coercizione di bambini innocenti nel futuro.

In The Clearing è una serie thriller psicologica composta da otto episodi e basata sul best-seller poliziesco “In The Clearing” dell’autore J.P. Pomare, ispirata all’oscurità dei culti realmente esistenti in Australia e nel mondo.

Come vedere The Clearing su Disney+

Per guardare The Clearing devi sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale a partire da 8,99 euro.

Sappi che esiste un efficace sistema di parental control che assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.

The Clearing teaser trailer

Ecco il teaser trailer rilasciato da Disney+:

Poster di In The Clearing

Il cast di In The Clearing

Teresa Palmer (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Miranda Otto (Unusual Suspects, Homeland – Caccia alla spia) e Guy Pearce (Jack Irish, Mare of Easttown) guidano una schiera stellare di attori australiani, tra cui Hazem Shammas (Safe Harbour), Mark Coles-Smith (Mystery Road), Kate Mulvany (The Twelve) e anche la star emergente Julia Savage (Blaze, Mr. Inbetween).