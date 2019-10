Fanta Fun Tour: tutto sulla tappa di Marcianise, 18 ottobre

Il Fanta Fun Tour è giunto alla sua 9° tappa: dopo Bergamo, Novate Milanese, Ravenna, Catania, Chieti, Roma, Torino e Bassano Del Grappa, il Tour itinerante organizzato da Fanta con TikTok, sbarca in Campania e più precisamente a Marcianise.

Sul palco Luca&Katy, Valerio Mazzei, Elena Sofia Picone, Valentina Lattanzio e Matteo Markus Bok che si esibirà live per tutti i presenti. Previsto, come consuetudine, un Meet&Greet con tutti i protagonisti della tappa!

Appuntamento fissato a venerdì 18 ottobre presso il Centro Commerciale Campania.

Fanta Fun Tour a Marcianise

VENERDI’ 18 OTTOBRE – ore 18:30

Marcianise @ Centro Commerciale Campania

Host: Luca&Katy

Guest e Live Performer: Valerio Mazzei, Elena Sofia Picone, Valentina Lattanzio e Matteo Markus Bok.

Sul palco, a fare gli onori di casa, ci saranno come sempre Luca&Katy, Ambassador di YouTube Italia per la loro creatività di grande impatto e la lunga esperienza nel mondo del web.

Ad animare questa nuova tappa del Fanta Fun Tour ci saranno Valerio Mazzei, Elena Sofia Picone, Valentina Lattanzio e Matteo Markus Bok.

Primo momento imperdibile sono le risposte degli ospiti alla domanda social, scelta tra quelle pubblicate dagli utenti in risposta alle IG Stories di Luca&Katy.

Lo show vedrà i talent coinvolti in attività molto divertenti: come il gioco a squadre Guess Who? con Elena Sofia Picone e Valerio Mazzei e il divertentissimo momento della Style Challenge con Elena Sofia che sfiderà Valentina Lattanzio. Non mancherà inoltre la costante interazione con il pubblico: anche tu sarai protagonista del Fanta Fun Tour!

La tappa di Marcianise si concluderà con l’esibizione di Matteo Markus Bok e con il Meet&Greet con i talent.

Ricordati di raggiungere il Fanta Corner per realizzare, sul momento, un video o una foto che dovrai caricare su TikTok o Instagram con l’hashtag #fantafun. Ad attenderti tante sorprese e un Fanta gift! Il Fanta Corner a Marcianise aprirà alle 16:30.

Tutto sul Fanta Fun Tour

Il Fanta Fun Tour è in assoluto il primo tour italiano realizzato con TikTok, l’amatissimo social network in cui gli utenti caricano brevi video sprigionando la loro creatività. Il Tour si sviluppa in 10 date, da maggio a ottobre, più una data speciale in occasione di Halloween. Scopri qui il calendario del Fanta Fun Tour 2019.

Le tappe si svolgono presso i principali Centri Commerciali d’Italia e coinvolgono, oltre al pubblico presente, anche i talent più amati e noti dell’attuale scena italiana. Il fiore all’occhiello di questi show: la possibilità d’interagire con top influencer e super ospiti.

La conduzione di tutte le tappe è affidata all’esilarante coppia Luca & Katy.