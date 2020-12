Cosa regalare agli amanti della lettura a Natale Ecco alcune idee regalo per gli amanti della lettura.

Natale si avvicina e con esso anche il momento di acquistare i regali ai nostri cari. Se sei alla ricerca del regalo di Natale perfetto per un amante della lettura sei nel posto giusto. In questo articolo troverai tante idee regalo da acquistare online.

Il 25 dicembre si festeggia il Natale, una delle feste più amate in tutto il mondo da grandi e piccini. Periodo dell’anno incredibilmente magico, Natale è anche il momento in cui acquistiamo regali alle persone alle quali vogliamo bene. Spesso, però, l’acquisto dei regali può diventare stressante, soprattutto quando non sappiamo cosa scegliere. Per aiutarti e rendere più semplice l’acquisto dei tuoi regali di Natale abbiamo voluto stilare per te una lista di idee regalo perfette per tutti gli amanti della lettura.

Regali di Natale per gli amanti della lettura

Sei alla ricerca del regalo perfetto per un accanito lettore ma non sai da dove cominciare? Nessun problema. Qui sotto troverai alcuni consigli utili, e idee regalo acquistabili online, comodamente dal tuo divano.

Tra libri, lettori di ebook, luci di lettura e molto altro, troverai tante idee regalo perfette per un amante della lettura!

Uno o più ebook

Regalare un libro a un amante della lettura è sempre una buona idea. Puoi decidere di regalare il tuo libro preferito, un romanzo di cui hai sentito parlare oppure una storia che sei sicuro rientri nei gusti della persona alla quale è destinata: insomma, hai davvero una vasta scelta.

Inoltre, scegliendo di regalare un ebook piuttosto che un libro cartaceo, potrai far sì che questo venga recapitato direttamente al destinatario, nel giorno che desideri, anche se non ti è possibile vederlo.

Ci sono molti negozi online come Amazon e IBS che permettono di regalare gli ebook. Se vuoi saperne di più, scopri qui come regalare un ebook.

Lettore di libri digitali

I lettori di libri digitali sono dispositivi pensati appositamente per la lettura degli ebook. Leggeri e di piccole dimensioni sono perfetti per portare i propri titoli preferiti sempre con sé e leggere ovunque, senza preoccuparsi del peso o dello spazio occupato dai libri. Perfetti per chi legge molto, sono disponibili in diverse marche e modelli. Scopri qui quali sono i migliori eBook Reader.

Se sei alla ricerca di un e-Reader dalle grandi prestazioni ma con una fascia di prezzo media ti consigliamo il Kindle Paperwhite. Dispositivo targato Amazon, è resistente all’acqua, dotato di schermo retro illuminato e di un display da 6″ ad alta risoluzione.

Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 8 GB, con pubblicità Il Kindle Paperwhite più sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole.

Resistente all’acqua (IPX8), per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno.

Kindle Paperwhite è disponibile in due versioni, da 8 GB e 32 GB, per portare con te molti più libri.

Una singola ricarica dura settimane, non solo poche ore.

La luce regolabile integrata ti permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte.

Ampia selezione di eBook a prezzi contenuti. Scegli tra più di 5,5 milioni di titoli (di cui più di 150.000 in italiano), compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro.

Custodia per Kindle

Se la persona alla quale desideri fare un regalo di Natale è già in possesso di un Kindle, puoi scegliere di acquistare una custodia protettiva che permetterà di tenere al sicuro il dispositivo dagli urti, consentendo così di portarlo sempre con sé, e dando anche un tocco di colore in più all’e-Reader. Infatti, le custodie per Kindle sono disponibili in diversi colori e fantasie, per personalizzare al massimo il dispositivo e renderlo unico!

Di seguito ti proponiamo la custodia originale in diverse colorazioni:

Custodia in tessuto per Kindle, rosso Progettata da Amazon per adattarsi perfettamente al tuo nuovo Kindle (10ª generazione - modello 2019) - non adatta a Kindle di generazione precedente o ad altri modelli Kindle.

Attiva automaticamente il tuo Kindle o mettilo in standby aprendo e chiudendo la custodia proprio come un libro.

Leggera e sottile, per leggere comodamente per ore.

L’aletta magnetica mantiene la custodia ben chiusa.

Il tessuto di ottima qualità e l’interno in microfibra proteggono lo schermo e lo mantengono pulito.

Disponibile in quattro colori: Nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.

Custodia in tessuto per Kindle, blu Progettata da Amazon per adattarsi perfettamente al tuo nuovo Kindle (10ª generazione - modello 2019) - non adatta a Kindle di generazione precedente o ad altri modelli Kindle.

Attiva automaticamente il tuo Kindle o mettilo in standby aprendo e chiudendo la custodia proprio come un libro.

Leggera e sottile, per leggere comodamente per ore.

L’aletta magnetica mantiene la custodia ben chiusa.

Il tessuto di ottima qualità e l’interno in microfibra proteggono lo schermo e lo mantengono pulito.

Disponibile in quattro colori: Nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.

Custodia in tessuto per Kindle, grigio chiaro Progettata da Amazon per adattarsi perfettamente al tuo nuovo Kindle (10ª generazione - modello 2019) - non adatta a Kindle di generazione precedente o ad altri modelli Kindle.

Attiva automaticamente il tuo Kindle o mettilo in standby aprendo e chiudendo la custodia proprio come un libro.

Leggera e sottile, per leggere comodamente per ore.

L’aletta magnetica mantiene la custodia ben chiusa.

Il tessuto di ottima qualità e l’interno in microfibra proteggono lo schermo e lo mantengono pulito.

Disponibile in quattro colori: Nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.

Custodia in tessuto per Kindle, nero antracite Progettata da Amazon per adattarsi perfettamente al tuo nuovo Kindle (10ª generazione - modello 2019) - non adatta a Kindle di generazione precedente o ad altri modelli Kindle.

Attiva automaticamente il tuo Kindle o mettilo in standby aprendo e chiudendo la custodia proprio come un libro.

Leggera e sottile, per leggere comodamente per ore.

L’aletta magnetica mantiene la custodia ben chiusa.

Il tessuto di ottima qualità e l’interno in microfibra proteggono lo schermo e lo mantengono pulito.

Disponibile in quattro colori: Nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro.

Lampada a forma di libro

Un regalo un po’ fuori dal comune ma sicuramente molto apprezzato da tutti i lettori è la lampada a forma di libro. Con luce a led integrata, questa lampada è perfetta come oggetto d’arredamento e come compagno di lettura prima di andare a dormire.

2020-03-10

Lampada Libro USB Ricaricabile, Lampada a Forma di Libro, Luce LED di legno, Decorativi Lampada da Tavolo -1000mAh Mini Lampada a Libro Magnetica: iniziativa internazionale per aprire la via di induzione elettromagnetica, magnetica di rilevare automaticamente, senza contatto meccanico, forte aspirazione, facilitare da aprire e chiudere

Legno: Realizzato in materiale di legno ambientale, applicato con la tecnologia di taglio lasing per garantire che curvatura non causa danni alla lampada

Ricaricabile: ricaricabile USB, Powered by 1000 mAh Li-on batteria all'interno, in grado di supportare la lampada per 4 ore

Pieghevole: Design flessibile, modellazione diversità, consente di trasformare la forma istantaneamente, si può lanciare una luce intorno a 360 gradi

Perfetto per il regalo: Portatile e piccolo, comodo da portare con voi ovunque e non preoccuparti per il filo. Ideale compleanno o regalo di festival per gli amici, la famiglia,colleghi e parenti

Lampada da lettura

Un regalo perfetto per tutti i lettori che amano tuffarsi nella lettura di notte, prima di andare a dormire, è la lampada da lettura. A differenza della lampada a forma di libro ha un aspetto più classico, ma è perfetta per trascorrere le serate all’insegna della lettura, senza andare ad affaticare la vista.

HOTERB Lampada da Lettura,22 LED Luce da Lettura con Luce Notturna 3 Modalità Lampada con Pinza,Luce per Lettura Flessibile Lampada da letto USB Ricaricabile Lampada da Libro per Letto,Tablet 【Luce per Lettura】La lampada clip e molto bella,fatto in un materiale resistente,ci sono tre intensità per l illuminazione,e un illuminazione secondaria che serve come luce per rilassarsi,il braccio della lampada e snodabile,lampada da lettura bella e comoda.

【3 Gradazioni di Luminosità 】Ha un design moderno e accattivante,ha la possibilità di essere regolata con 3 intensità di luce (luce bianca,luce ambrata,luce naturale) tramite un touch.Adattabile a diverse tipologie di utilizzo,come lettura da letto o da scrivania,digitazione su tastiera durante le ore di luminosità ridotta.

【Batteria Interna Ricaricabile】La lampada con pinza è munita di batteria che ha una buona durata e una volta scarica si ricarica facilmente con un cavo usb.Lampada da tavolo ricaricabile tramite usb utile per ogni occasione.Ha dimensioni ridotte ed è comoda da trasportare da una stanza all'altra.

【Lampade da Lettura】 L’utilizzo è molto semplice,infatti basta sfiorare il tasto sulla base per accendere la luce.Ideale per bambini come lampada notturna dato che non richiede un'alimentazione continua,ma anche per la lettura,lo studio,o altre attività in cui non si dispone di una presa elettrica vicina.

【Lampada Lettura Letto】La lampada da libro è molto leggera,ha una linea elegante,può essere usata in moltissime occasioni:fissata alla testiera del letto,al monitor di un portatile,sulla copertina rigida di un libro o anche sul bordo di un tavolo.

Book Journal

Targato Moleskine, questo Book Journal consente di annotare tutti i libri letti, permettendo al lettore di appuntare frasi, riflessioni, citazioni, passaggi del racconto e molto altro ancora. Un mappa delle proprie letture che si presenta con un aspetto elegante, perfetto come regalo di Natale!

Offerta Moleskine Books Journal, Notebook a Tema - Taccuino con Copertina Rigida per Raccogliere ed Organizzare i Tuoi Libri, Dimensione Large 13 x 21 cm, 400 Pagine Il quaderno è pensato per crescere insieme alla tua esperienza letteraria; archivia in maniera dettagliata e personale i tuoi ricordi, le impressioni e le emozioni che i tuoi libri hanno acceso in te

L'organizzazione in ordine alfabetico ti permette di avere uno spazio ordinato e strutturato con tutte le informazioni più importanti di ciascun libro di ogni genere

Scrivi le tue riflessioni, raccogli le citazioni e i passaggi che ti hanno maggiormente colpito

Ogni libro è un viaggio in altri tempi e altri luoghi, nei panni di qualcuno

Questo quaderno sarà la mappa del tuo percorso, un diario di viaggio di tutti i luoghi, i tempi e le persone incontrate in ogni libro: la tua personale storia letteraria

Riponilo orgoglioso sullo scaffale, accanto ai libri che più ti hanno ispirato e appassionato

È confezionato in una elegante scatola protettiva, per una brillante idea regalo per chi ama perdersi tra le pagine di un libro

Tazza in ceramica

Per un regalo meno impegnativo ma divertente e sicuramente apprezzato, ti consigliamo di acquistare una tazza in ceramica con stampa a tema! Perfette per la colazione o per sorseggiare cioccolate calde durante le feste, sono un regalo sempre perfetto in qualsiasi occasione!

Qui sotto trovi alcuni consigli di tazze a tema libri da acquistare su Amazon:

Wellcoda io Fare Pesante Lettura Tazza di Latte, Peso Tazza di caffè - Comodo Manico, Stampa a Due Lati, Ceramica Robusta RESI GRATUITI NEGLI IN ITALIA: Spedizioni veloci, con reso gratuito entro 365 giorni – Idea Regalo

GARANZIA DI RIMBORSO AL 100% da Wellcoda. Te ne innamorerai o ti restituiremo tutti i tuoi soldi!

DESIGN ECCEZIONALE: design unici in colori vibranti e chiari che non svaniranno nemmeno dopo molti lavaggi!

MANICO GRANDE E FACILE DA IMPUGNARE: è comodo, ha un efficace isolamento dal calore e non si rompe facilmente!

IMBALLATO IN TUTTA SICUREZZA: ogni tazza è inviata in una spessa scatola riciclabile, assicurandoti la loro sicurezza durante il trasporto!

Wellcoda caffè Lettura Club Tazza in Ceramica, Arte Tazza - Maniglia Grande e Facile da impugnare, Stampa a Due Lati, Ideale per i Bevitori di caffè e tè By RESI GRATUITI NEGLI IN ITALIA: Spedizioni veloci, con reso gratuito entro 365 giorni – Idea Regalo

GARANZIA DI RIMBORSO AL 100% da Wellcoda. Te ne innamorerai o ti restituiremo tutti i tuoi soldi!

DESIGN ECCEZIONALE: design unici in colori vibranti e chiari che non svaniranno nemmeno dopo molti lavaggi!

MANICO GRANDE E FACILE DA IMPUGNARE: è comodo, ha un efficace isolamento dal calore e non si rompe facilmente!

IMBALLATO IN TUTTA SICUREZZA: ogni tazza è inviata in una spessa scatola riciclabile, assicurandoti la loro sicurezza durante il trasporto!

Legami Aphorism Buongiorno Mug Book Lover, Bone China, Multicolore, 9x9x8 cm Tazza certificata per uso alimentare

Lavabile in lavastoviglie ed idoneo al microonde

Materiale bone china

565 pir - Tazza da tè con libro di lettura, idea regalo per gli amanti dei libri, idea regalo Materiali di alta qualità: le tazze sono realizzate in ceramica della migliore qualità. I disegni stampati sublimati sul bel bianco brillante della tazza sono ad alta risoluzione e durano una vita.

Ottima idea regalo: celebra i momenti importanti con queste incredibili tazze. Questo è il regalo perfetto in qualsiasi momento, è anche un ottimo souvenir per ogni occasione. La stampa su entrambi i lati è perfetta per destrimani e mancini. Se non sei un amante del caffè, puoi usare la tazza personalizzata come portapenne sulla tua scrivania.

Stampa di alta qualità: inchiostri professionali resistenti ai raggi UV. A base di pigmenti e durevole. Le opere d'arte stampate hanno un aspetto assolutamente mozzafiato con una finitura brillante. La qualità di stampa non è migliore. La stampa professionale offre dettagli mozzafiato con colori ricchi e realistici.

Innovativa e costruita con cura – Stampata solo su tazze di alta qualità. La stampa non sbiadisce, indipendentemente da quanto viene lavata. Sono sempre disponibili per prendere le vostre bevande calde e poi pulire la tazza facilmente.

Confezionati in una scatola di polistirolo su misura per garantire una perfetta aderenza.

Black Love Just One More Chapter - Tazza da lettura con scritta "Reading Addict", in due toni, idea regalo per donne o uomini Materiale: ceramica.

Uso quotidiano e design: semplici ed eleganti, sono perfetti per la vostra cucina e per il ristorante o il caffè. C'è abbastanza spazio tra il manico e la tazza per sentirsi a proprio agio e il tè e il caffè hanno un sapore migliore.

Colore: questa tazza può scegliere il colore che si desidera, entro 24 ore è possibile inviarlo via e-mail, e lo organizzeremo per voi!

Pulizia: la tazza non arrugginisce, non macchia o graffia, è facile da pulire e può essere lavata a mano. (Nota: non microonde o lavastoviglie)

Regalo perfetto: le migliori idee regalo e premi per le feste, adatto per l'inaugurazione della casa, regali per le vacanze. I regali di nozze possono essere utilizzati anche come premi di festa, regali aziendali.

Ora che ti abbiamo illustrato alcune idee regalo per gli amanti dei libri, scopri qui anche i migliori libri da leggere a Natale.