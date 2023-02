Chi è Paola Egonu la co-conduttrice di Sanremo 2023 Chi è Paola Egonu la co-conduttrice della ter serata di Sanremo 2023.

Paola Ogechi Egonu è una pallavolista italiana classe 1998. Dopo un triennio in Veneto, ora gioca in Turchia con la maglia del VakıfBank. In questo periodo si parla molto di lei perché è una delle quattro co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023.

Biografia

Paola Egonu, nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella, è figlia di Ambrose e Eunice di nazionalità nigeriana. Il padre, prima di emigrare in Italia, era un camionista a Lagos, mentre la madre lavorava come infermiera a Benin City. Paola Egonu ha due fratelli, Angela e Andrea. Nel 2014 ha ottenuto la cittadinanza italiana, quando è stato rilasciato il passaporto italiano al padre.

Nel novembre 2018, Paola Egonu ha fatto coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza. Si è poi scoperto che la ragazza in questione era la pallavolista Katarzyna Skorupa. In seguito, ha dichiarato di essere legata al pallavolista polacco Michał Filip, dicendo:

«A me piacciono le persone, il genere conta poco. Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata».

Nel 2020, Paola Egonu ha doppiato il personaggio Sognaluna nel film d’animazione Soul, prodotto da Disney e Pixar e disponibile in streaming su Disney+.

Nella stagione 2021-22 è stata una delle conduttrici de Le Iene. Nel febbraio del 2023, è stata co-conduttrice di Sanremo 2023, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, della terza serata del 73° Festival.

Paola Egonu fidanzato

La pallavolista rifiuta le etichette soprattutto sul suo orientamento sessuale: ha più volte dichiarato di essersi innamorata delle persone, e non del loro sesso.

Attualmente è fidanzata con il pallavolista polacco Michal Filip.

Paola Egonu altezza

Paola Egonu è alta 1,93m.

Paola Egonu Instagram

il profilo ufficiale di Paola Egonu su Instagram è @paolaegonu.