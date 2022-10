Time is up. I desideri sono pericolosi: in libreria il romanzo ufficiale del film

Scritto da autori vari, Time is up. I desideri sono pericolosi è il romanzo ufficiale di Time Is Up 2, il film drammatico sentimentale con Bella Thorne e Benjamin Mascolo nei panni dei protagonisti.

Sequel di Time is up. L’amore cambia tutto, Time is up. I desideri sono pericolosi arriva in libreria in occasione dell’uscita in streaming del film e porta tra le pagine nuove vicende che vedono protagonisti Roy e Vivien, qualche mese dopo l’incidente di quest’ultima.

Time is up. I desideri sono pericolosi: il libro del film

Time is up. I desideri sono pericolosi sarà disponibile in tutte le librerie italiane, edito da Sperling & Kupfer, dal 18 ottobre. Se ti piacerebbe acquistare la tua copia del romanzo ufficiale del film, ecco dove puoi trovarlo online:

La sinossi di Time is up. I desideri sono pericolosi

Sono passati alcuni mesi dall’incidente di Vivien e dall’ultimo fotogramma in cui l’abbiamo vista ritratta assieme a Roy: giovani, belli, radiosi, pronti ad affrontare un nuovo viaggio. Ora Vivien ha iniziato l’università, è soddisfatta e felice. Roy sta ancora cercando di capire quale sarà il suo futuro, continua ad aiutare il padre in officina ma questa situazione gli sta stretta, sa che prima o poi dovrà decidere cosa fare della propria vita. A sparigliare di nuovo le carte è la necessità per Roy di tornare in Sicilia, la sua terra di origine, per vendere un casale che la nonna gli ha lasciato in eredità. Vivien però è felice di accompagnarlo. Insieme affrontano quella che all’inizio sembra solo una vacanza in luoghi incantevoli, ma che presto si tramuta in un tuffo improvviso tra i segreti e le verità non dette sull’infanzia di Roy. Sarà proprio scoprendo cosa si annida nel passato del suo ragazzo che la relazione di Vivien con Roy verrà messa di nuovo alla prova. Giorno dopo giorno, tra bagni in angoli incantati, rincorse tra gli ulivi e l’eruzione del vulcano, i due dovranno affrontare interrogativi sempre più scomodi e incalzanti sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul loro futuro.

Time Is Up 2 in streaming

Time Is Up 2 sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 27 ottobre 2022. Il primo film è già disponibile.

