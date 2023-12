The Good Mothers: la serie italiana candidata ai Critics Choice Awards 2024

The Good Mothers: la serie italiana candidata ai Critics Choice Awards 2024 “The Good Mothers”, la serie italiana disponibile su Disney+, è stata candidata alla ventinovesima edizione dei Critics Choice Awards 2024.

“The Good Mothers”, la serie originale italiana disponibile su Disney+, è stata candidata come Best Foreign Language Series alla ventinovesima edizione dei Critics Choice Awards 2024.

ABBONATI A DISNEY+ QUI a partire da 5,99 euro e accedi a migliaia di film, serie TV, documentari, show e contenuti originali esclusivi! Scegli il piano che fa per te e goditi l'accesso illimitato a tutti i tuoi programmi preferiti, ovunque e in qualsiasi momento.

Questa candidatura si affianca ai numerosi premi ricevuti dalla serie, tra cui il “Berlinale Series Award” conquistato alla 73ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Inoltre, la serie è stata premiata con il premio miglior serie drammatica in lingua non inglese ai recenti C21 International Drama Awards, ed è stata inclusa tra le migliori serie televisive dell’anno dalla rinomata rivista britannica “The Economist“.

Sinossi di The Good Mothers

La storia si svolge nel 2010 e ha inizio con la sparizione di Lea Garofalo (interpretata da Micaela Ramazzotti), che aveva scelto di abbandonare la ‘Ndrangheta insieme alla figlia Denise (interpretata da Gaia Cirace).

In Calabria, Anna Colace (recitata da Barbara Chichiarelli), magistrato che combatte i clan mafiosi, elabora una nuova tattica per distruggere il dominio delle cosche coinvolgendo le donne nell’azione di giustizia e indebolendo così la gerarchia dell’organizzazione. Una tattica che fa affidamento sulle donne e le porta a tradire i propri parenti, nella speranza di una vita migliore per loro e i loro figli.

The Good Mothers in streaming su Disney+

Tutti e 6 gli episodi di The Good Mothers su Disney+ sono in streaming su Disney+. Ti ricordiamo che l’accesso alla piattaforma streaming richiede un abbonamento attivo.