Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori: l’evento sull’inclusione e la diversità Partecipa all'evento Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori, due giorni di workshop, performance e dibattiti sull'inclusione e la diversità.

Il 14 e 15 maggio, Sky e l’associazione non-profit Lidia Dice… organizzano il primo grande evento di Sky sui temi dell’inclusione e della diversità: Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. L’evento consiste in due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti con ospiti del mondo della cultura, dell’arte, della scienza, dell’entertainment e dello sport.

Dove seguire l’evento Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori

L’evento sarà disponibile sui canali Sky e in streaming sui canali digital di Sky TG24.

Sarà inoltre possibile iscriversi per partecipare e seguire i dibattiti live a questo link https://www.eventbrite.it/e/616345354547

Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori: un’occasione per riflettere sull’inclusione in tutte le sue forme

L’obiettivo principale dell’evento è riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli.

Sky si è sempre impegnata sui temi dell’inclusione e della diversità, e questo evento rappresenta una nuova iniziativa per sensibilizzare le persone su queste tematiche.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, dichiara: “Diversità e inclusione non significano ignorare le differenze e accomunare tutti in un unico modo di pensare ma celebrare l’individualità di ognuno fino a creare un mosaico di esperienze”.

L’evento Figli ≠ Genitori vede la sua seconda edizione e in questo caso si svolgerà all’interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. La prima edizione si è tenuta nel 2022 ed è stata una giornata di incontri e talk in cui gli ospiti hanno portato al pubblico le proprie storie di diversità e inclusione all’interno della famiglia.

Lidia Carew, Founder Lidia Dice… performer e imprenditrice sociale dichiara: “Grazie al team dell’associazione, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e alla collaborazione con Sky, Figli ≠ Genitori diventa qualcosa di più di un archivio di storie: diventa SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI una finestra sul mondo. Un mondo che è già così complesso, sfaccettato, colorato, naturalmente… diverso.”

In conclusione, Sky Inclusion Days con Figli ≠ Genitori è un evento importante per promuovere l’inclusione e la diversità, celebrando l’individualità di ognuno e creando un mosaico di esperienze. L’evento rappresenta un’opportunità per riflettere sulla diversità in tutte le sue forme e per stimolare un confronto aperto e costruttivo su questi temi fondamentali per la società odierna.