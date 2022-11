Serie A quattordicesima giornata: dove vedere le partite su Sky e DAZN Le partite della 14a giornata di campionato di Serie A.

Se ti stai chiedendo dove vedere tutte le partite della quattordicesima giornata di Serie A, sappi che i match sono disponibili su DAZN, ma se hai un abbonamento a Sky potrai vedere anche Torino-Sampdoria, Verona-Juventus, Lazio-Monza.

La quattordicesima giornata di Serie A 2022/2023 ha inizio martedì 8 novembre con Napoli-Empoli e Spezia-Udinese e si conclude giovedì 10 novembre con l’ultimo match delle 20.45 che vede scendere in campo la Lazio contro il Monza.

Dove vedere le partite della quattordicesima giornata

Martedì 8 novembre

NAPOLI-EMPOLI ore 18.30 (DAZN)

SPEZIA-UDINESE ore 18.30 (DAZN)

CREMONESE-MILAN ore 20:45 (DAZN)

Mercoledì 9 novembre

LECCE-ATALANTA ore 18.30 (DAZN)

SASSUOLO-ROMA ore 18.30 (DAZN)

FIORENTINA-SALERNITANA ore 20.45 (DAZN)

INTER-BOLOGNA ore 20.45 (DAZN)

TORINO-SAMPDORIA ore 20.45 (DAZN e Sky)

Giovedì 10 novembre

VERONA-JUVENTUS 18.30 (DAZN e Sky)

LAZIO-MONZA giovedì ore 20:45 (DAZN e Sky)

Per poter vedere le partite su Sky è necessario essere abbonati a Sky. L’abbonamento ti consentirà di guardare i match anche in streaming sull’app Sky Go. Vuoi scoprire il mondo Sky e l’offerta giusta per te?

Abbonati a Sky

Ti ricordiamo nel tuo abbonamento a Sky è incluso anche Sky Go con migliaia di titoli on demand da guardare come vuoi tu, su smartphone, tablet e PC. Hai la possibilità di associare a Sky Go fino a 4 dispositivi.