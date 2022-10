Per Lanciarsi Dalle Stelle raccontato all’incontro stampa per l’uscita del film

Per Lanciarsi Dalle Stelle è il nuovo film originale Netflix di produzione italiana che porta sul piccolo schermo il delicato tema dei disturbi di ansia. Basato sull’omonimo romanzo di Chiara Parenti, il film è diretto da Andrea Jublin e scritto da Alice Urciuolo (Skam Italia e Prisma).

In occasione della sua uscita, nella giornata del 3 ottobre Netflix ha organizzato uno speciale incontro con la stampa nel suo ufficio italiano, al quale hanno preso parte Andrea Jublin, Alice Urciuolo, Federica Torchetti (interprete di Sole) e Celeste Savino (interprete di Miriam).

Per Lanciarsi Dalle Stelle raccontato dal cast e dai creatori

Nel corso dell’evento organizzato da Netflix in vista del debutto di Per Lanciarsi Dalle Stelle, abbiamo parlato con due membri del cast, tra i quali la protagonista, e con coloro che hanno dato letteralmente vita a questa storia: la sceneggiatrice e il regista del film. Insieme a loro abbiamo avuto modo di comprendere meglio questo titolo e scoprire anche alcune curiosità davvero interessanti, tra le quali le differenze con il libro.

Al centro di tutto l’incontro c’è stato ovviamente il tema del film, ovvero i disturbi d’ansia, che Per Lanciarsi Dalle Stelle tratta in maniera molto leggera e allo stesso tempo profonda, rendendo questo titolo fruibile da chiunque e andando a sensibilizzare maggiormente gli spettatori su un tema che spesso viene sminuito: se i problemi fisici vengono presi sul serio, quelli mentali sembrano non avere la stessa importanza. Proprio per questa ragione, infatti, quello a cui i creatori hanno voluto dar vita è una storia un po’ diversa da quella raccontata tra le pagine del libro da cui è tratto il film (nel libro l’ansia non è presente, ma Sole è solamente una ragazza spaventata), ovvero un racconto in cui le persone possono rivedersi maggiormente, andando così a togliere anche un po’ di quello stigma che aleggia intorno alla salute mentale.

Come raccontato dalla sceneggiatrice è stato poi importante portare sullo schermo la figura dello psicologo, che spesso viene vista come qualcosa di negativo, mentre qui non solo è fondamentale per Sole e per la sua crescita, ma ci permette di comprendere meglio la protagonista e quanto in realtà sia coraggiosa nell’affrontare le sue paure. Per riuscirci, Alice Urciuolo e Andrea Jublin hanno svelato di essersi rivolti a dei veri professionisti che li hanno aiutati a dar vita a questo personaggio.

L’ansia di Sole, inoltre, viene mostrata allo spettatore a 360°, con una raffigurazione completa di questo disturbo che permette di vedere il mondo con gli occhi della protagonista: la rottura della quarta parete, ad esempio, con la macchina da presa che in assenza di Emma diventa la sua migliore amica e confidente, e le scene in cui vediamo Sole immaginare cose che poi non accadono.

Inoltre, sempre spinti dal desiderio di offrire una rappresentazione fedele e originale dell’ansia, i creatori hanno scelto di dar vita al film staccandosi ancora una volta dalla storia raccontata da Chiara Parenti, in quanto quest’ultima è ambientata in Molise, un luogo in grado di riflettere i sentimenti di Sole e la sua sensazione di essere in un luogo che non esiste, mentre il film porta sullo schermo le meraviglie della Puglia, mostrando un luogo apparentemente perfetto e nel periodo dell’anno considerato il più spensierato (l’estate), dove i problemi d’ansia sembrano non essere di casa, ma allo stesso tempo vede la protagonista vivere in un piccolo paesino che la porta a sentirsi stretta e a non sapere dove andare.

Federica Torchetti e Celeste Savino ci hanno svelato poi che Alice Urciuolo ha portato molta più ironia nella storia rispetto al libro (dove invece abbiamo una narrazione più drammatica), un elemento fondamentale per trattare un tema simile, ma che nonostante questo, le diverse dinamiche e l’assenza di Miriam, leggerlo le ha aiutate a comprendere meglio i loro personaggi.

Noi di Team World abbiamo poi voluto chiedere alle due attrici qual è il loro rapporto nella vita vera, considerando il legame di amicizia che Sole e Miriam hanno nel film, tanto che quest’ultima diventa un nuovo punto di riferimento per la protagonista. Le due hanno svelato di avere una relazione molto simile a quella dei loro personaggi, tanto da aver organizzato un viaggio a Parigi subito dopo le riprese, e che questo ha portato grandi benefici anche alla realizzazione del film, permettendo loro di non avere paura di confrontarsi l’un l’altra anche per apportare modifiche a una scena.

Celeste ha poi svelato di aver avuto l’occasione di girare nel luogo in cui è nata e cresciuta e che questo le ha permesso di sentirsi un po’ come il suo personaggio, euforica di essere tornata a casa ora che, proprio come Miriam, vive a Roma.

Infine, le due attrici hanno parlato di cosa ci sarebbe nella loro lista delle paure, qualora dovessero stilarne una. Federica ha detto che ci sarebbero diverse cose, come buttarsi dal paracadute, ma che sono tutte affrontabili, fatta eccezione per la paura del futuro, ma che Sole le ha insegnato che sbagliare non è un problema. La sua collega ha concordato sull’ansia per il futuro, molto diffusa tra i giovani (in particolare quelli appartenenti alla fascia d’età mostrata nel film), e ha aggiunto di voler spuntare dalla sua lista anche la paura di ciò che pensano gli altri, oltre all’ansia per i provini. Alice Urciuolo invece ha scherzato sul fatto che nella sua lista ci sono le conferenze stampa per l’uscita del film.

Per Lanciarsi Dalle Stelle in streaming

Per Lanciarsi Dalle Stelle sarà disponibile su Netflix dal 5 ottobre 2022.

