Red Valley: siamo quello che ascoltiamo è il film documentario dedicato alla musica e in particolare al Red Valley Festival, il noto festival di musica elettronica, rap e pop, nato nel 2015 in Sardegna, che si svolge annualmente a ridosso di Ferragosto e che quest’anno ha visto la partecipazione di più di 70mila spettatori.

Un vero inno alla musica che vede comparire al suo interno Blanco, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Irama, Salmo, Mr. Rain, Il Tre, Shablo e Paola Zukar.

Nel 2022 gli Italiani passano più tempo ad ascoltare musica (19 ore a settimana) che a mangiare. Si dice che “siamo ciò che mangiamo”, forse oggi stiamo diventando ciò che ascoltiamo. Quest’estate al Red Valley Festival si sono esibiti gli artisti più ascoltati dell’anno. Red Valley: siamo quello che ascoltiamo è una conversazione con loro per capire meglio la musica che ascoltiamo e chi stiamo diventando.

Red Valley: siamo quello che ascoltiamo sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 3 ottobre 2022.

