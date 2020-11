Perché abbonarsi a NOW TV: vantaggi e offerte Ti spieghiamo nel dettaglio i vantaggi e le offerte di NOW TV.

Hai sentito parlare di NOW TV e ti stai chiedendo se vale la pena abbonarsi? Continua a leggere per scoprire i vantaggi del servizio, i suoi punti di forza e le offerte in corso.

Per prima cosa sappi che con NOW TV hai la possibilità di accedere ai contenuti di Sky e vedere online, in streaming live e on demand Film, Serie TV, Show, documentari, cartoni animati, programmi per bambini e sport. Il tutto senza parabola, decoder e abbonamenti vincolanti. Ti serve solo una connessione ad internet e un device connesso alla rete.

Ma entriamo nel vivo dell’argomento!

Motivi per abbonarsi a NOW TV

Chi ama guardare serie TV, film, documentari e sport in streaming, ha decisamente pane per i suoi denti: sono tante le proposte disponibili sul mercato. Il mondo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic è racchiuso in Disney+, gli appassionati delle serie TV hanno un re indiscusso, Netflix. Sempre ricco di nuovi contenuti è il catalogo di Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Come non citare poi Sky con la sua vastissima offerta tra serie TV, sport, documentari, cinema & news.

Se l’offerta di Sky ti incuriosisce ma non vuoi essere legato/a ad un abbonamento, non vuoi installare parabole e decoder, allora NOW TV è la scelta giusta per te!

Motivo #1 – Se ami il mondo di Sky

Se i contenuti presenti sul catalogo di Sky stuzzicano il tuo interesse, ma non vuoi decoder, parabole e abbonamenti vincolanti, NOW TV è il giusto compromesso dal momento che puoi attivare e sospendere l’abbonamento a tuo piacimento, attivare Pass giornalieri (per lo sport), il tutto solo con una connessione ad internet.

Motivo #2 – Serve solo internet e un device connesso alla rete

Per accedere a NOW TV ti bastano:

Una connessione internet a banda larga (meglio se hai una velocità almeno pari a 2,5 Mbps) Un dispositivo abilitato (l’elenco completo qui) Un account NOW TV

Motivo #3 – Puoi abbonarti a quello che vuoi tu e disdire quando vuoi

Ti interessa solo il Cinema? Hai altri abbonamenti per guardare le serie TV e vorresti avere accesso agli eventi sportivi del momento? I talent show sono la tua passione e ti piacerebbe seguire programmi con X Factor in diretta?

Con NOW TV puoi decidere se abbonarti solo a:

Cinema

Entertainment

Sport (pass mensile o pass giornaliero)

(pass mensile o pass giornaliero) Kids

Gli abbonamenti (chiamati Pass) sono mensili e puoi disdirli quando vuoi e riattivarli se, per esempio, in un determinato mese vuoi vedere un programma specifico. Per quanto riguarda lo Sport, puoi anche attivare un abbonamento (Pass) giornaliero.

Per prezzi e abbonamenti ti rimandiamo al nostro articolo: quanto costa NOW TV.

Motivo #4 – Le Offerte

2020-03-10

Ti segnaliamo al momento un’offerta imperdibile soprattutto se sei un nuovo cliente NOW TV e vuoi provare il servizio pagando poco.

Offerta novembre 2020 Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese invece che 14,99€/mese. PUOI DISDIRE QUANDO VUOI. Attiva Cinema e Entertainment a 3€







Motivo #5 – NOW TV è disponibile ovunque

Sono tantissimi i device compatibili con NOW TV: puoi guardarla sulla tua Smart TV Samsung e LG, Google Chromecast, Playstation 4, XBOX One. Se non hai una Smart TV o uno di questi device, puoi acquistare NOW TV Smart Stick per vedere direttamente NOW TV sulla tua televisione.

Inoltre, puoi vedere NOW TV su pc, tablet o smartphone.

Motivo #6 – Guarda NOW TV su due schermi in contemporanea

Puoi vedere i contenuti dei Pass Entertainment, Cinema e Kids in HD e su due schermi in contemporanea.

Motivo #7 – Guarda i contenuti offline… e non solo!

Sono tante le funzionalità offerte da NOW TV:

Download and Play

Con la funzionalità di Download & Play puoi scaricare i Film, le Serie TV e gli Show on demand su tablet e smartphone per guardarli quando vuoi anche offline.

Sport reminder

Su app mobile (Android e iOS) puoi attivare la funzione Sport Reminder per ricevere un promemoria sull’inizio dell’evento sportivo di tuo interesse.

Restart lineare

Questa funzionalità ti permette di ricominciare la visione di un programma in onda, a patto che il titolo in questione sia presente nel catalogo on demand. Questa funzione è disponibile su tutti i device ma NON sul WEB. È inoltre disponibile sui Pass Cinema e Entertainment.

Remote control per NOW TV Smart Stick (solo per iOS)

Puoi utilizzare il tuo iPhone/iPad come telecomando per gestire NOW TV.

Aggiungi a My TV

Su NOW TV è presente “My TV”: una lista personale dove aggiungere i titoli di tuo interesse.

Canali In onda e On demand

Con gli abbonamenti Cinema e Entertainment hai due modalità differenti per guardare i contenuti: live se la programmazione è in diretta e on demand se i contenuti sono in catalogo. Lo Sport è sempre in diretta.

Binge Watching

Questa funzionalità fa partire immediatamente un nuovo episodio al termine di quello che hai appena finito di vedere.

Continue watching

La sezione Continua a guardare include tutti i titoli iniziati e non finiti, affinché tu possa riprenderli da dove sono stati interrotti.