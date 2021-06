Luca, il nuovo lungometraggio Pixar, mette d’accordo grandi e piccini, pubblico e critica. Ambientato in una cittadina della riviera ligure, Luca è tra i film estivi più visti del momento sulla piattaforma streaming Disney+, dove ha fatto il suo ingresso il 18 giugno.

Diretto dal regista italiano Enrico Casarosa, nato e cresciuto in Liguria, il film Disney e Pixar Luca sta piacendo al pubblico, complice una storia originale e spensierata, perfetta per traghettarci verso l’estate.

Luca, il protagonista del film, è una creatura marina affascinata all’idea di conoscere il mondo fuori dall’acqua, realtà di cui farà esperienza insieme all’amico Alberto. Se vuoi saperne di più sulla trama, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: di cosa parla Luca.

Luca è disponibile solo su Disney+.

Basta fare un giro sul web per avere conferma del positivo riscontro nei confronti di Luca, titolo che ha raccolto ottimi consensi anche nel celebre sito Rotten Tomatoes dove il tomatometer segna un bel 89% di gradimento da parte di pubblico e critica.

I commenti più frequenti sottolineano la freschezza del titolo e la capacità di Pixar di riuscire ad appassionare grandi e piccini con un prodotto di alta qualità. A riguardo abbiamo trovato geniali i personaggi principali del film e la cura nei dettagli, cosa che non è sfuggita nemmeno agli utenti del web:

Ovviamente sono tanti i siti più autorevoli che riservano commenti e pareri su Luca, The Verge lo definisce il film perfetto per l’estate, da guardare dopo aver trascorso la giornata in spiaggia:

«The best way to watch Luca, the latest feature from Pixar, is when you’re that very particular kind of tired that comes from a long day at the beach. I recommend pulling out a projector so you can watch it outside, preferably as the sun starts to set, and ideally with some gelato to accompany you. What I’m saying is: this is just about the perfect summer movie».