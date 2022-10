I migliori titoli da guardare in famiglia ad Halloween Trascorri la notte delle streghe davanti alla TV insieme alla tua famiglia: ecco i nostri consigli di visione per voi!

Ad oggi una delle feste più amate da grandi e piccini di tutto il mondo, Halloween si celebra ogni anno nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre e porta con sé travestimenti spaventosi, dolcetti terrificanti e molto altro ancora, il tutto con un tocco di oscurità.

Sono numerosi i modi in cui le persone scelgono di festeggiare questa ricorrenza, ormai divenuta un vero e proprio simbolo del mese di ottobre, tra i quali troviamo anche trascorrere la serata davanti alla TV in compagnia di titoli da brivido. Se quest’anno anche tu vuoi trascorrere la ricorrenza in questo modo e sei alla ricerca di titoli da guardare in compagnia di tutta la tua famiglia, sei nel posto giusto: in questo articolo troverai cinque titoli disponibili in streaming che fanno proprio al caso tuo.

5 film da vedere in famiglia ad Halloween

Di seguito trovi una selezione di cinque film, disponibili sulle maggiori piattaforme streaming, da guardare la notte del 31 ottobre in compagnia della tua famiglia, magari accompagnati da deliziosi dolcetti a forma di zucca, pipistrello oppure fantasma!

Per aiutarti a scegliere il titolo perfetto per il tuo Halloween 2022 tra quelli che trovi qui sotto, abbiamo deciso inoltre di accompagnare tutti i film con il trailer e la sinossi ufficiale.

La Maledizione di Bridge Hollow

Cominciamo la nostra lista di consigli per il tuo Halloween in famiglia con una novità in casa Netflix che dal suo debutto occupa un posto fisso nella lista dei titoli più visti sulla piattaforma: La Maledizione di Bridge Hollow. Nel cast del film troviamo Marlon Wayans e Priah Ferguson (Erica in Stranger Things).

TRAMA

Un padre e la figlia adolescente devono salvare insieme la loro città quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween.

Se ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi invece il nostro articolo dedicato: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.

Ti piacerebbe vedere Netflix e Sky insieme? Sottoscrivendo un abbonamento a Sky Q puoi accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma streaming e ai titoli di Sky TV in un unico posto. Prova l'offerta Sky e Netflix insieme L’offerta è valida anche per chi ha già un abbonamento attivo a Netflix e/o Sky. Puoi scegliere tu come vedere Sky Q se via internet (senza parabola) o se via satellite.

La famiglia Addams

Su Netflix e Prime Video troviamo poi La famiglia Addams: il film di animazione che vede come protagonisti i noti personaggi creati da Charles Addams. Perfetto per chi cerca un titolo adatto sia ai grandi che ai piccini!

TRAMA

La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi “consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana”. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia.

Iscriviti qui a prime video Se non sei ancora abbonato alla piattaforma streaming di Amazon ti ricordiamo che Prime Video è gratis per 30 giorni per tutti i nuovi iscritti.

Frankenweenie

Sempre parlando di film d’animazione vogliamo poi consigliarti Frankenweenie, disponibile in streaming su Disney+. Ideato e diretto da Tim Burton, il film si ispira al romanzo Frankenstein di Mary Shelley e si è portato a casa una candidatura agli Oscar nella categoria miglior film d’animazione: davvero imperdibile!

TRAMA

Dopo aver inaspettatamente perso il suo adorato cane Sparky, il giovane Victor sfrutta il potere della scienza per riportare in vita il suo amico, con qualche lieve variazione. Prova a nascondere la sua creazione cucita-in-casa, ma quando Sparky esce, i compagni di scuola di Victor, gli insegnanti e l’intera città scoprono che “tenere al guinzaglio una nuova vita” può essere mostruoso.

Per accedere alla piattaforma streaming Disney+ è necessario attivare un abbonamento che può essere mensile o annuale. L'abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€/mese, più conveniente quello annuale pari a 89,90€/anno. Disney+ è disponibile sui tuoi dispositivi preferiti: TV, Computer, mobile, tablet e console. Se vuoi saperne di più ti consigliamo di leggere la nostra guida: come iscriversi a Disney+, se invece vuoi procedere subito: Abbonati ora a Disney+ Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live-action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Scopri i vantaggi di Disney+.

Piccoli Brividi

Su Sky troviamo poi Piccoli Brividi, adattamento di uno dei libri omonimi di R. L. Stine, amati da una moltitudine di generazioni. Se da piccolo leggevi Piccoli Brividi, questo è sicuramente il film perfetto per la tua serata in famiglia!

TRAMA

Zach Cooper, un adolescente arrabbiato per il trasferimento da una grande ad una piccola città scopre che il padre della sua nuova vicina di casa, Hannah, è R.L. Stine (Jack Black), l’autore della serie di bestseller “Piccoli Brividi”. Stine nasconde un segreto: i personaggi da lui creati e che hanno reso celebri le sue storie prendono vita uscendo dai libri e lo rendono prigioniero della sua stessa immaginazione.

Per poter vedere Piccoli Brividi è necessario essere abbonati a Sky. L’abbonamento ti consentirà di guardare Piccoli Brividi in streaming sull’app Sky Go. Vuoi scoprire il mondo Sky e l’offerta giusta per te?

Abbonati a Sky qui

Ti ricordiamo nel tuo abbonamento a Sky è incluso anche Sky Go con migliaia di titoli on demand da guardare come vuoi tu, su smartphone, tablet e PC. Hai la possibilità di associare a Sky Go fino a 4 dispositivi.

Muppets Haunted Mansion – La casa stregata

Infine, torniamo su Disney+ per consigliarti Muppets Haunted Mansion – La casa stregata, ispirato a La Casa dei Fantasmi. Perfetto per grandi e piccini, il film è il primo speciale di Halloween dei Muppets.

TRAMA

Gonzo Il Grande, famoso avventuriero, ha fatto tutto, ha visto tutto ed è quasi sopravvissuto a tutto. Ma la notte di Halloween Gonzo accetta la più grande sfida della sua vita intrufolandosi nel posto più spaventoso della terra: la casa stregata. Con lui e il suo amico Pepe il Gambero questa commedia musicale riunisce Kermit e tutta la banda dei Muppet, insieme ai cari, tetri e sorridenti fantasmi della casa stregata, in un’avventura Muppet spaventosa, divertente e piena di stelle.

Scopri qui anche i migliori film per ragazzi da guardare la notte di Halloween.