I film d’animazione più belli ambientati in Italia Ecco i lungometraggi d'animazione che si svolgono sullo sfondo della nostra Penisola.

L’Italia e i suoi suggestivi scorci hanno fatto da sfondo a indimenticabili film d’animazione come l’atteso nuovo capolavoro Disney e Pixar, Luca e il classico senza tempo Pinocchio. Scopriamo insieme i lungometraggi d’animazione che hanno beneficiato dei suggestivi luoghi della nostra penisola.

Tra i titoli che hanno reso onore alle bellezze dello Stivale, c’è anche il nuovo film d’animazione targato Disney e Pixar, Luca atteso sulla piattaforma streaming Disney+ il 18 giugno 2021. Ma non è il solo!

Film d’animazione ambientati in Italia

Ecco una selezione di cartoni animati ambientati in Italia.

Luca

Ambientato a Portorosso

Trama

L’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Pinocchio

Ambientato in un tipico borghetto del nord Italia

La storia di Pinocchio ispira una nuova generazione con animazione, musica e personaggi indimenticabili. Quando Geppetto crea un burattino di legno, questo prende vita. Con il Grillo Parlante al suo fianco, Pinocchio intraprende avventure fantastiche che mettono alla prova coraggio, lealtà e onestà finché non si avvera il suo vero desiderio: diventare un bambino vero.

Cars 2

Ambientato in una località inventata, che ricorda la costiera amalfitana

2020-03-10

Trama

La popolare macchina da corsa Saetta McQueen e il suo incomparabile carro attrezzi Cricchetto stanno per visitare nuovi eccitanti luoghi in “Cars 2”: la loro amicizia attraverserà l’oceano per partecipare nel primissimo Grand Prix Mondiale, che decreterà chi è la macchina più veloce del pianeta. Ma la strada verso la gara si rivelerà disseminata di buche, deviazioni e divertentissime sorprese quando Cricchetto si ritroverà coinvolto in prima persona in un’intrigante avventura: spionaggio internazionale. Combattuto tra l’assistere Saetta McQueen in una gara importante o l’eseguire gli ordini in una missione di spionaggio top secret, il viaggio ricco di azione di Cricchetto lo condurrà a un inseguimento esplosivo tra le strade del Giappone e dell’Europa, seguito dai suoi amici e osservato dal mondo intero. Al divertimento a tutta velocità si aggiunge un coloratissimo cast di nuove auto tra cui agenti segreti, loschi furfanti e concorrenti di gara da tutto il mondo

Cars 2 è disponibile in streaming su Disney+.

La freccia azzurra

Ambientato in Toscana e più precisamente a Orbetello

Trama

Nel suo negozio la Befana riceve gli ordini per i doni della notte del 6 gennaio. Il suo assistente, il perfido dottor Scarafoni, la costringe a letto con una falsa influenza per prendere in mano la situazione. Il suo scopo è di arricchirsi servendo solo i figli dei clienti facoltosi. Francesco, povero ed orfano, sa che non vedrà esaudito il suo desiderio di avere in dono il trenino “Freccia Azzurra”. Ma nel negozio i giocattoli, capita la situazione, decidono di agire

La freccia azzurra è disponibile in streaming su RaiPlay.

Totò Sapore e la magica storia della pizza

Ambientato a Napoli

Trama

Napoli nel ‘700: Totò Sapore sogna di essere un grandissimo chef, ma non ha di che riempire lo stomaco. L’allegria però non gli manca, e così se ne va in giro a intonare canzoni che narrano di pranzi principeschi e piatti faraonici, con l’amico Pulcinella al seguito. Accade una magia: Totò trova quattro vecchie pentole annerite – Marmittone, Sora Pasta, Tegamino e Pentolino – che trasformano qualsiasi schifezza in una prelibatezza. La fama di Totò arriva fino al Palazzo Reale, ma suscita anche la pericolosa invidia della strega Vesuvia e del perfido cuoco di corte Mestolon.

Porco Rosso

Ambientato tra la Costa Adriatica e Milano

Trama

I pirati del cielo terrorizzano il mare Adriatico e questo pilota italiano è l’unico ad aver il coraggio di affrontarli. Il problema? È mezzo uomo e mezzo maiale.

Porco Rosso è disponibile in streaming su Netflix. Se ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi il nostro articolo: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Ambientato in Sicilia

Trama

Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.