Biglietti Sanremo 2024: prezzi e dove acquistarli Ecco quanto costa partecipare a Sanremo come pubblico e dove si acquistano i biglietti del Festival.

Se ti stai chiedendo dove acquistare i biglietti per Sanremo 2024, sappi che la vendita degli ingressi al Teatro Ariston per assistere alla 74esima edizione del Festival, si aprirà a breve e sarà attiva esclusivamente sul sito sanremo2024.aristonsanremo.com. Continua a leggere per scoprire prezzi e abbonamenti per il Festival di Sanremo.

Ti ricordiamo che Sanremo 2023 si svolgerà dal 6 al 10 febbraio in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, in Liguria. Alla conduzione Amadeus.

Chi canta a Sanremo 2024

Biglietti Festival di Sanremo 2024

Tutto quello che c’è da sapere sui biglietti e gli abbonamenti per entrare nel Teatro Ariston e assistere alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Come avviene la vendita

Non sono state date informazioni sulla vendita dei biglietti per Sanremo 2024, pertanto ti riportiamo quelle della precedente edizione:

la vendita si è svolta nel corso di una sola giornata e nello specifico dalle ore 14:00 del 16 gennaio 2023;

l’anno scorso è stato possibile prenotare SOLO abbonamenti per posti in platea e galleria, questo significa che non è stato consentito acquistare ingressi per le singole serate, ma solo per tutti e cinque gli appuntamenti.

I biglietti per le singole serate di Sanremo 2024 erano GRATUITI solo per i disabili (e prenotabili da un sito ad hoc);

Il massimo di abbonamenti acquistabili era n°2

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile prenotare gli abbonamenti SOLO online su questo sito ufficiale: sanremo2024.aristonsanremo.com

Sanremo 2024 prezzi biglietti e abbonamenti

Il costo dei biglietti per assistere al prossimo Festival di Sanremo non sono stati ancora resi noti. Nell’attesa ecco i prezzi dell’edizione 2023: