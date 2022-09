Atlético de Madrid Un altro modo di intendere la vita: dove vedere in streaming la docu-serie Ti piacerebbe vedere in streaming la docu-serie sull'Atlético de Madrid? Ecco dove puoi trovarla!

Prodotta da Atleti Studios e TBS, Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita è la docuserie Amazon Original che segue il successo del documentario Otra Forma de Entender la Vida: Atlético de Madrid, Champion of La Liga 2020-21 e porta sul piccolo schermo la stagione 2021-22 del club madrileno.

Composta da quattro episodi, la serie permette allo spettatore di scoprire alti e bassi della scorsa stagione, attraverso interviste e immagini inedite.

Dove vedere Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita

Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita è disponibile in streaming su Prime Video.

La trama di Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita

La nuova stagione della docuserie esamina come il club abbia affrontato il campionato. Con il contributo di personalità tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla, la serie mostrerà come la filosofia dell’Atletico abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno per giorno.

La docuserie svela i segreti di un club tutto passione e sfide, ma è, soprattutto, un viaggio che ripercorre la storia di fan e atleti uniti dagli stessi colori. Essere dell’Atletico è un modo di intendere la vita che parte dal campo ed entra nella vita di tutti i giorni dei suoi tifosi, un modo di affrontare e superare le sfide quotidiane per i milioni di fan rossobianchi di tutto il mondo.

Scopri qui tutto su Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita.