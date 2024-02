Disney+ catalogo marzo 2024: le prossime uscite Film, serie tv e documentari in uscita su Disney+ a marzo 2024: il catalogo completo.

Se ti stai chiedendo cosa vedere su Disney+ a marzo 2024, sappi che dopo le uscite di febbraio, la piattaforma streaming si prepara ad ospitare il film concerto con il maggior incasso di tutti i tempi: si tratta di Taylor Swift The Eras Tour (Taylor’s Version) che arriverà in streaming il 15 marzo.

A partire dal 6 marzo, gli amanti de “I Simpson” avranno l’opportunità di immergersi completamente nella 34a stagione di questa iconica serie, disponibile esclusivamente su Disney+. Nel frattempo, un’avventura emozionante prende forma con l’arrivo di un nuovo film originale intitolato Madu il 29 marzo: questo film segue la storia coraggiosa di Anthony Madu, un dodicenne proveniente dalla Nigeria, che intraprende un viaggio straordinario verso una delle scuole di danza classica più prestigiose al mondo.

Inoltre, gli appassionati di commedia-horror avranno una data da segnare sul calendario. La serie televisiva What We Do in the Shadows prodotta da FX, farà il suo ritorno con la quinta e ultima stagione il 20 marzo, solo su Disney+.

Con queste imperdibili uscite, marzo 2024 si preannuncia un mese entusiasmante per gli abbonati Disney+, che avranno a disposizione una vasta gamma di contenuti tra film, serie, e documentari per soddisfare tutti i gusti.

La visione di tutti i titoli presenti su Disney+ richiede un abbonamento attivo alla piattaforma streaming.

ABBONATI A DISNEY+ QUI a partire da 5,99 euro e accedi a migliaia di film, serie TV, documentari, show e contenuti originali esclusivi! Scegli il piano che fa per te e goditi l'accesso illimitato a tutti i tuoi programmi preferiti, ovunque e in qualsiasi momento.

Cosa guardare su Disney+: catalogo marzo 2024

Ecco le prossime uscite del catalogo Disney Plus previste per il mese di marzo:

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

In streaming dal 15 marzo su Disney+

Un evento da non perdere per i fan di Taylor Swift! Il 15 marzo debutta su Disney+ il film concerto “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)”, offrendo un’esperienza cinematografica completa con la performance che ha incassato oltre 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

I Simpson – Stagione 34

In streaming dal 6 marzo su Disney+

A partire dal 6 marzo, su Disney+ sarà possibile immergersi nelle avventure della famiglia gialla più amata d’America con la 34a stagione completa de “I Simpson”. Ridere, riflettere e apprezzare l’umorismo intelligente che ha reso questa serie un classico senza tempo.

Madu – Il Viaggio di un Giovane Ballerino

In streaming dal 29 marzo su Disney+

Una nuova emozionante aggiunta al catalogo Disney+ è il film originale “Madu”. In arrivo il 29 marzo, il film segue il viaggio del dodicenne Anthony Madu che, lasciando la sua casa in Nigeria, intraprende un’avventura verso una delle scuole di danza classica più prestigiose del mondo. Una storia di coraggio, crescita e determinazione, con un’inaspettata complicazione che minaccia i suoi sogni.

What We Do in the Shadows – Stagione 5

In streaming dal 20 marzo su Disney+

Per gli amanti del genere comedy-horror, la serie televisiva “What We Do in the Shadows” torna con la sua quinta e ultima stagione il 20 marzo. Un mix di umorismo e horror che promette di conquistare il pubblico con le avventure paranormali dei coinquilini vampiri.

X-Men ’97

In streaming dal 20 marzo su Disney+

I fan degli X-Men possono gioire, perché dal 20 marzo su Disney+ arriva “X-Men ’97”, il seguito della tanto amata serie animata degli anni ’90. Storie inedite dei mutanti più amati in un’avventura che coinvolgerà vecchi e nuovi spettatori.

Extraordinary – Seconda Stagione

In streaming dal 6 marzo su Disney+

La serie originale “Extraordinary” ritorna con la sua seconda stagione, portando avanti le storie dei giovani protagonisti in un percorso difficile verso l’età adulta. Seguite le loro avventure mentre affrontano sfide, riallacciano rapporti e cercano il proprio cammino nella vita.

Morte e Altri Dettagli – Prima Stagione Completa

In streaming dal 5 marzo su Disney+

“Morte e Altri Dettagli” è una serie incentrata sulla brillante e irrequieta Imogene Scott, diventata la prima sospettata in un misterioso omicidio a bordo di un lussuoso transatlantico nel Mediterraneo. Una storia ricca di suspense e colpi di scena che terrà incollati gli spettatori dal primo all’ultimo episodio.

Nell – Rinnegata

In streaming dal 29 marzo su Disney+

“Nell – Rinnegata” segue le avventure di Nell Jackson, una giovane donna coraggiosa che, incastrata per un omicidio, diventa la più famosa fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo. Con l’apparizione di uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell scoprirà che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Genius: MLK/X

In streaming dal 13 marzo su Disney+

La serie antologica “Genius” di National Geographic ritorna con una nuova stagione intitolata “Genius: MLK/X”, concentrandosi sulle figure iconiche di Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Un ritratto intimo che svela non solo il loro ruolo di leader pubblici ma anche la loro umanità dietro le icone.

Queens: Le Regine della Natura – Prima Stagione Completa

In streaming dal 5 marzo su Disney+

“Queens: Le Regine della Natura” è una docuserie di National Geographic che celebra le matriarche e le leader nel mondo animale. Narrata dalla pluripremiata attrice Angela Bassett, la serie offre una prospettiva unica sul mondo naturale attraverso la lente femminile, esplorando il sacrificio, la resilienza e la forza delle regine della natura.

In Groenlandia con Alex Honnold

In streaming dal 27 marzo su Disney+

Il famoso scalatore Alex Honnold (Free Solo) guida una spedizione scientifica in Groenlandia, esplorando pareti mai scalate prima per testimoniare gli effetti del cambiamento climatico. Una serie che unisce l’avventura alla consapevolezza ambientale.

Photographer

In streaming dal 19 marzo su Disney+

“Photographer” è una docuserie in sei episodi che segue la vita degli straordinari narratori visivi del mondo. Realizzata dai registi vincitori di un Academy Award® e di un Emmy® Award, Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi, la serie offre uno sguardo intimo alla vita e alle imprese dei fotografi iconici.

Le prossime uscite di Disney+ a marzo 2024

Ecco le uscite suddivise per il giorno in cui vengono inserite in catalogo:

05 marzo

Morte e Altri Dettagli – Prima Stagione Completa

Queens: Le Regine della Natura – Prima Stagione Completa

06 marzo

I Simpson – Stagione 34

Extraordinary – Seconda Stagione

13 marzo

Genius: MLK/X – Nuova Stagione

15 marzo

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

19 marzo

Photographer – Tutti gli episodi

20 marzo

What We Do in the Shadows – Stagione 5

X-Men ’97 – Nuova Serie Marvel Animation

27 marzo

In Groenlandia con Alex Honnold – Tutti gli episodi

29 marzo

Madu – Il Viaggio di un Giovane Ballerino

Nell – Rinnegata