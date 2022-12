Daisy Jones & The Six: la serie con Sam Claflin in streaming su Prime Video

Daisy Jones & The Six: la serie con Sam Claflin in streaming su Prime Video Il best-seller di Taylor Jenkins Reid arriva su Prime Video: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, Daisy Jones & The Six è la serie televisiva di genere musical-drama che porta sullo schermo l’omonimo romanzo best-seller nato dalla penna di Taylor Jenkins Reid che qui veste anche i panni della produttrice.

Prodotta da Amazon Studios e Hello Sunshine, la serie vede Scott Neustadter come executive producer e co-showrunner insieme a Will Graham, e James Ponsold nei panni del regista dei primi cinque episodi e del produttore esecutivo. I restanti episodi sono diretti da Nzingha Stewart e Will Graham.

L’hashtag ufficiale della serie è #DaisyJonesAndTheSix.

Daisy Jones & The Six trama

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Daisy Jones & The Six data di uscita

Daisy Jones & The Six sarà disponibile su Prime Video dal 3 marzo 2023, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo.

Daisy Jones & The Six trailer

Il trailer di Daisy Jones & The Six non è ancora stato rilasciato. Nell’attesa ecco il video condiviso da Prime Video per annunciare la data di uscita di questo attesissimo titolo:

Daisy Jones & The Six cast

Nel cast di Daisy Jones & The Six troviamo: