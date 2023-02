Niall Horan Live su TikTok per Heaven: “tornerò in Italia!”

Dopo aver annunciato l’uscita del suo nuovo attesissimo singolo dal titolo “Heaven” in arrivo il 17 febbraio, Niall Horan ha ospitato una Live sul suo profilo TikTok in cui ha parlato del brano, del nuovo album, e ha citato per ben tre volte l’Italia. Ecco cosa ha dichiarato.

Lo scorso 26 gennaio Niall ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale: dopo tre anni di assenza, il 17 febbraio uscirà il nuovo singolo “Heaven”, ora disponibile in presave e pre add: Niall Horan / Heaven. Sul brano, l’artista ha dichiarato:

Il ritornello di questa canzone dice che quello che ho attualmente nella mia vita è fantastico

Niall Horan Live su TikTok: ecco cosa ha detto

La sera del 2 febbraio Niall ha ospitato una live sul suo profilo TikTok, in cui ha affrontato diversi argomenti tra cui “Heaven”, l’arrivo del suo nuovo album e ha citato l’Italia per tre volte, dicendo che la cucina italiana è la sua preferita, che ama la Sicilia, e ha dichiarato che ha intenzione di tornare nel nostro Paese, scatenando l’entusiasmo dei fan che attendono con trepidazione il suo ritorno. Sul singolo “Heaven” ha invece detto che è la sua canzone preferita e che la adora perché nella canzone c’è un po’ di nostalgia.

Inoltre, durante la diretta Niall ha dichiarato che: