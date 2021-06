Harry Styles di nuovo in Italia: tutte le foto a Venezia! Harry Styles è tornato in Italia: ecco tutte le foto dell'artista a Venezia!

Harry Styles in Italia: l’artista è stato immortalato a Venezia il 14 giugno 2021. Ecco tutte le foto!

Un amore sconfinato e decisamente corrisposto quello che, evidentemente, prova Harry Styles per l’Italia. Le sue visite sono sempre più frequenti, e dopo aver soggiornato in questi ultimi anni a Modena, a Roma, in Costiera Amalfitana e in Sicilia, il 14 giugno 2021 è stato fotografato in compagnia di alcune persone a Venezia, dove è arrivato in barca.

La ragione del viaggio sembra essere lavorativa: protagonista del nuovo film Amazon My Policeman, Harry potrebbe essere approdato in città per girare alcune scene.

Harry Styles a Venezia: le foto

Ecco le foto di Harry a Venezia:

Harry oggi in vacanza a Venezia!❤️🇮🇹 pic.twitter.com/MyP0j5iTTI — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021

Harry oggi in vacanza a Venezia!❤️🇮🇹 pic.twitter.com/auc3FpRJz0 — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021

Harry oggi in vacanza a Venezia!❤️🇮🇹 pic.twitter.com/YcmT76SHYZ — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021 2020-03-10

Harry oggi in vacanza in Italia!🇮🇹❤️ pic.twitter.com/snqOYSezda — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021

Harry oggi con alcuni amici in barca in Italia!🇮🇹❤️ pic.twitter.com/dWsmJD7wCM — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021

Harry è in vacanza in Italia!❤️🇮🇹 Eccolo oggi con alcuni amici in barca! pic.twitter.com/zqmM9ZpMZc — HSI Candids (@hsitaliacandids) June 14, 2021

**articolo in continuo aggiornamento**