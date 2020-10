The Cage – L’Arena: Favij incontra i fan su Zoom Scopri qui tutto quello che c'è da sapere sull'evento esclusivo con Favij che si terrà su Zoom per l'uscita di The Cage - L'Arena.

In occasione dell’uscita del suo libro, il famoso youtuber Favij incontrerà i suoi fan in un evento esclusivo online, su Zoom.

Lorenzo Ostuni, conosciuto come Favij, youtuber classe 1995, è pronto a tornare in libreria con il suo nuovo romanzo: The Cage – L’Arena. Per l’occasione, Favij incontrerà i suoi fan in un evento esclusivo, che permetterà loro di conoscerlo virtualmente, parlare con lui e fargli qualche domanda.

Se vuoi conoscere tutti i dettagli dell’evento con Favij, quando si terrà e come partecipare continua a leggere.

Favij incontra i fan su Zoom per The Cage – L’Arena

Favij è pronto a tornare in tutte le librerie fisiche e online con un nuovo romanzo in uscita il 3 novembre, edito da Mondadori, nuovo capitolo della saga di The Cage. In questo libro seguiamo le vicende di Roy e dei suoi amici, in un mondo all’apparenza disabitato, e il loro incontro con venti ragazzi di provenienza diversa. Alcuni di loro cercheranno di fare conoscenza per mettere in ordine i ricordi e trovare le risposte di cui ora sono sprovvisti, ma pochi capiranno la verità: quelli che hanno accanto non sono amici, ma i loro prossimi carnefici.

In occasione dell’uscita del romanzo, Favij incontrerà i suoi fan in uno speciale evento online della durata di un’ora e quarantacinque minuti. Se ti piacerebbe partecipare all’evento e incontrare Lorenzo Ostuni, ecco tutti i dettagli:

QUANDO: mercoledì 11 novembre 2020. L’orario non è ancora stato definito, non appena sarà reso noto lo troverai qui.

DOVE: Su Zoom (piattaforma per le videoconferenze, accessibile da web o da applicazione)

COSA TI OCCORRE PER PARTECIPARE: Un account su Zoom e il link che ti verrà inviato per email il giorno dell’evento per accedere alla chat room.

Ecco come ottenere il pass per accedere all’evento con Favij

Per poter partecipare all’evento è necessario essere in possesso del link per entrare nella chat room che ti verrà inviato per email il giorno dell’evento, a fronte dell’acquisto di THE CAGE – L’ARENA + GIFT + EVENTO ONLINE sul sito Mondadori Store.

Ecco dove puoi acquistare la tua copia del libro e ottenere il pass per accedere all’evento esclusivo con Favij:

[Acquista The Cage – L’Arena + Gift + Evento Online]

Per ogni ordine verrà inviato un link d’accesso all’evento. Per ricevere il link è necessario che l’ordine sia andato a buon fine, quindi non deve essere né reso né cancellato. Inoltre è necessario aver dato l’autorizzazione all’invio di comunicazioni da parte di Mondadori e non deve mai essere stata richiesta la rimozione del proprio indirizzo.



Ti ricordiamo, inoltre, che partecipando all’incontro con Favij, darai automaticamente la tua autorizzazione alla registrazione dell’evento.