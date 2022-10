I migliori audiolibri da ascoltare a ottobre su Audible Trascorri il tuo autunno in compagnia di storie appassionanti: ecco alcuni consigli d'ascolto per te!

Pensato per venire incontro a tutti i lettori che non hanno tempo per sedersi ad assaporare una storia sfogliando le pagine di un libro, Audible è il servizio di Amazon che consente di avere accesso a migliaia di audiolibri senza alcun costo aggiuntivo, per poter ascoltare grandi racconti ovunque e in qualsiasi momento, con tante nuove uscite in arrivo sul catalogo ogni mese.

Se hai sottoscritto un abbonamento ad Audible, stai usufruendo della prova gratuita oppure sei in procinto di farlo, sei nel posto giusto: in questo articolo troverai gli audiolibri in uscita a ottobre da non lasciarti assolutamente scappare.

Audiolibri da ascoltare a ottobre su Audible

Da Il passato non muore di Lee Child a La costanza è un’eccezione di Alessia Gazzola, gli audiolibri imperdibili in arrivo su Audible nel corso del mese sono davvero numerosi. Per aiutarti a non perdere le migliori uscite di ottobre, e a trovare storie indimenticabili con le quali trascorrere le tue giornate d’autunno, qui sotto abbiamo stilato per te una lista contenente alcuni titoli, tutti accompagnati dalla sinossi ufficiale e dalla data di uscita su Audible.

Il passato non muore. Le avventure di Jack Reacher 23 di Lee Child

Disponibile su Amazon Audible dal 4 Ottobre, Il passato non muore Le avventure di Jack Reacher 23 scritto da Lee Child e letto da Ruggero Andreozzi.

TRAMA

Jack Reacher non si è mai guardato indietro. Fino a ora.

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto, sono molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme dei grandi avventurieri americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge all’impiegato degli uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era mai più tornato; possibile che invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia può avergli mentito? E se l’ha fatto, perché?

Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in uno strano motel in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo di­sponibili, i due ragazzi vengono intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie cominciano a intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta, perché il passato non muore mai…

La città sostituita di Philip K. Dick

Disponibile su Audible dal 7 ottobre la storia nata dalla penna di Philip K. Dick, La città sostituita.

TRAMA

Dopo molti anni di assenza, Ted Barton decide di tornare a Millgate, la piccola città della Virgina dove è nato. Un tranquillo borgo di provincia come ce ne sono a migliaia. Due negozi di ferramenta qualche emporio, un fabbro… Vi si reca in vacanza insieme alla moglie Peg, insofferente e spigolosa come tanti personaggi femminili di Philip K. Dick. Una grande voglia di rivedere le strade dell’infanzia riempie d’eccitazione il cuore di Ted. Giunto sul posto, però, non trova quello che credeva di avere lasciato. I nomi delle strade sono tutti cambiati, gli abitanti sembrano vivere in una strana forma d’oblio. Abbandonato dalla moglie nella sua disorientata ricerca d’un tempo perduto, Ted fa anche un’altra sconcertante scoperta: in questa nuova Millgate egli sarebbe morto addirittura di scarlattina all’età di nove anni. Ancora più preoccupante è il fatto che sembra letteralmente impossibile lasciare la città. Intrappolato in un luogo dove nulla è come dovrebbe essere, Ted si trova preso nel mezzo di una lotta assoluta tra il bene e il male.

La costanza è un’eccezione di Alessia Gazzola

Su Audible dal 18 ottobre troviamo La costanza è un’eccezione di Alessia Gazzola, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie televisiva L’Allieva con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

TRAMA

Facciamo il punto. Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua amata e luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente perfetta) fidanzata all’altare. Costanza (seppur decisamente imperfetta) credeva che l’avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto ambiguo. Come sempre, però, nella vita di Costanza non c’è spazio per la riflessione: lei è una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver compiuto la scelta giusta decidendo di lasciare l’Istituto di Paleopatologia di Verona per un impiego da anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano per un incarico dal lauto compenso: l’ultima discendente di un’antica famiglia veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare le tombe dei suoi antenati per scoprire cosa c’è di vero nelle dicerie calunniose che da secoli ammantano di mistero il casato. Costanza non vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua curiosità… e poi scopre che nell’operazione è coinvolto anche Marco. Che il cantiere possa rappresentare un’occasione d’oro per trovare un equilibrio vita-lavoro? O, per meglio dire: che il cantiere possa rappresentare un’occasione d’oro per cercare di capire cosa c’è davvero tra lei e Marco? Con coraggio, determinazione e tanta, tanta costanza, questa eroina dai capelli rossi affronterà nuove sfide, svelerà antiche trame mentre proverà a comprendere il suo cuore.

Lifelike. Lifelike. Lifel1k3 series (Vol. 1) di Jay Kristoff

Su Audible dal 26 ottobre, il primo volume della Lifel1k3 series scritta da Jay Kristoff, Lifelike. Lifelike..

TRAMA

Eve ha diciassette anni, e l’ultima cosa di cui ha bisogno è un segreto da custodire. No, grazie, è già abbastanza impegnata a guardarsi le spalle e a districarsi tra mille problemi. Problema numero uno: il robot gladiatore che ha passato mesi a costruire è stato ridotto a un relitto fumante. Problema numero due: ha perso con gli allibratori i pochi crediti che aveva, l’unico mezzo per comprare le medicine indispensabili a Nonno. Problema numero tre: un gruppo di fanatici puritani la vuole uccidere e… che altro? Ah, sì, ha appena scoperto che può distruggere le macchine con il potere della mente. Forse ha vissuto momenti peggiori, ma non riesce proprio a ricordarseli. Quando però scopre la carcassa di un ragazzo androide di nome Ezekiel, nell’ammasso di rottami che chiama casa, tutto cambia; si mette in viaggio per salvare chi ama insieme a lui, alla sua amica Lemon e al suo compagno robotico Cricket: attraverseranno deserti di vetro nero, combatteranno contro cyborg assassini, esploreranno megalopoli abbandonate, fino a scoprire i segreti sepolti nel suo passato… anche se ci sono segreti che è meglio non portare alla luce.

**calendario in aggiornamento**

