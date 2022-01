I migliori audiolibri da ascoltare a gennaio su Amazon Audible Ecco quali sono i migliori audiolibri da ascoltare su Amazon Audible per cominciare al meglio il 2022.

Hai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Audible, stai usufruendo della prova gratuita oppure sei in procinto di farlo, e ti piacerebbe cominciare il 2022 tuffandoti in storie straordinarie? Sei nel posto giusto: in questo articolo abbiamo stilato per te una lista dei cinque migliori audiolibri in uscita sul catalogo nel mese di gennaio.

Amazon Audible è il servizio che, previo abbonamento, consente di godere di una moltitudine di audiolibri ovunque e in qualsiasi momento.

Audiolibri da ascoltare a gennaio su Amazon Audible

A gennaio 2022 sono davvero numerosi gli audiolibri in uscita sul catalogo di Amazon Audible che abbracciano i diversi generi letterari e fanno presupporre un anno incredibilmente ricco per gli amanti degli audiolibri.

Da Il potere dell’imperfezione di Giulia Accardi a Giro di Vento di Andrea De Carlo, qui sotto abbiamo selezionato cinque uscite imperdibili, tutte accompagnate dalla sinossi ufficiale rilasciata dalla casa editrice e dal giorno di uscita su Amazon Audible.

Ti ricordiamo, però, che per poter ascoltare gli audiolibri che trovi qui sotto è necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Audible.

Giro di Vento di Andrea De Carlo

Disponibile su Amazon Audible dal 7 gennaio, in esclusiva, Giro Di Vento il libro scritto da Andrea De Carlo e letto da Alessandro Parise.

TRAMA

Due uomini e due donne, amici milanesi di vecchia data, vanno in Italia centrale con un agente immobiliare per vedere un gruppo di case di campagna che vorrebbero comprare. Ma sulle boscose colline umbre li attende qualcosa di totalmente inaspettato. A ogni capitolo il punto di vista si sposta, in un crescendo di dubbi e illuminazioni.

Il misterioso caso di Villa Grada di Gavino Zucca

Disponibile in esclusiva Audible dal 21 gennaio, Il misterioso caso di Villa Grada. Le indagini del tenente Roversi di Gavino Zucca. L’audiolibro è letto da Daniele Monachella.

TRAMA

Da quando il tenente dei cara­binieri Giorgio Roversi è sta­to trasferito in Sardegna ha do­vuto imparare ad ambientarsi in una terra che non ha niente in co­mune con la sua amata Bologna. Ma adesso Roversi sta per tor­nare a casa, dove lo aspetta un caso irrisolto che lo tormenta da mesi. L’imputato, Roberto Della Grada, è un amico di infanzia e le prove a suo carico sembrano in­confutabili. Eppure c’è qualcosa che non convince Roversi. Se non vuole rischiare di distruggere la sua carriera, il giovane tenen­te dovrà fare molta attenzione: quel caso è lo stesso che provo­cò il suo trasferimento forzato in Sardegna per motivi discipli­nari. E così Roversi approfitta di una licenza per dedicarsi a in­dagini segrete sulla vicenda. Per fortuna può contare su un fedele alleato: Luigi Gualandi, ex ufficia­le veterinario dell’Arma. Ha così inizio un’indagine molto intricata, che porterà Roversi e Gualandi indietro nel tempo, nel tentati­vo di far emergere una volta per tutte la verità.

Il potere dell’imperfezione di Giulia Accardi

Disponibile nel catalogo di Amazon Audible dal 28 gennaio, Il potere dell’imperfezione di Giulia Accardi, letto da Laura Baldassarre e Riccardo Burbi.

TRAMA

“Non gli piaccio perché non sono magra”, “Gli uomini possono fare tutto, le donne no”, “L’invidia tra donne non esiste”, “Se lo dicono in tv, è vero”… Ecco alcune delle menzogne che troppo spesso le donne si raccontano e alle quali credono a tal punto da farsi condizionare negativamente. Anche Giulia Accardi, modella e in­fluencer, ne è stata vittima. Infatti, prima di realizzarsi nella sua professione, ha dovuto elaborare e sfatare le tante bugie che nel tempo aveva raccolto e introiettato, partendo da quella che ha segnato tutta la sua infanzia e adolescenza: “Solo se sei magra, sei bella”. Nata e cresciuta in Sicilia, Giulia è sempre stata criticata per il suo fisico abbondante e spesso è stata poco considerata in quanto “femmina”. Due elementi che a lungo hanno minato la sua autostima, finché ha capito che lei è molto più di ciò che appare e che la sua grande forza risiede proprio in quelle che agli occhi di molti possono sembrare imperfezioni. L’una dopo l’altra Giulia ha imparato a sgretolare le false verità di cui negli anni si era convinta ‑ no a raggiungere una nuova importante consapevolezza: imparare a piacere a se stessi più che agli altri. Con coraggio e onestà, in questo libro svela per la prima volta tutte le bugie che ha dovuto combattere, la storia che si nasconde dietro ognuna e l’insegnamento che ne ha tratto. Perché solo con l’esempio, la sincerità e la solidarietà si possono abbattere i muri e imparare ad accettarsi.

Il destino del nostro amore di L.A. Casey

Disponibile su Audible dal 29 gennaio, il romanzo rosa di L.A. Casey, Il destino del nostro amore, letto da Veronica D’Arconte e Moreno D’Isep.

TRAMA

Erin ha sempre avuto una cotta per Ward, il migliore amico di suo fratello Tommy. Sono passati undici anni da quando lui è scomparso, spezzandole il cuore. Dimenticarlo è stato difficilissimo, ma col tempo Erin ha accettato l’idea di non rivederlo mai più. Il giorno in cui Tommy viene coinvolto in un drammatico incidente stradale, Ward ricompare all’improvviso. Le loro vite, a distanza di undici anni, non potrebbero essere più diverse: Erin fa fronte alle difficoltà destreggiandosi tra due lavori, mentre Ward è un multimilionario, proprietario di un’impresa che porta addirittura il suo nome. Ora che è tornato, desidera disperatamente farsi perdonare. Ma potrebbe essere troppo tardi. Erin infatti prova emozioni contrastanti: da un lato sente di non averlo mai davvero dimenticato, dall’altro teme che lui possa ferirla ancora. Sarà capace di capire che cosa desidera davvero?

House of Gucci di Sara Gay Forden

Disponibile su Amazon Audible dal 31 gennaio 2022, il libro di Sara Gay Forden che ha ispirato il film con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto: House of Gucci. L’audiolibro è letto da Benedetta Degl’Innocenti.

TRAMA

Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci, erede della favolosa dinastia dell’alta moda, mentre sta per raggiungere il suo ufficio di Milano viene assassinato a colpi di pistola da uno sconosciuto. Nel 1998, l’ex moglie Patrizia Reggiani Martinelli – soprannominata la «Vedova nera» dalla stampa – viene condannata a 29 anni di prigione come mandante dell’omicidio. Perché Patrizia Reggiani lo avrebbe fatto? Perché le spese del suo ex marito erano fuori controllo? O perché il suo affascinante ex consorte stava per sposare l’amante, Paola Franchi? Oppure esiste ancora la possibilità che Patrizia Reggiani sia innocente? Quella dei Gucci è una storia di sfarzo, glamour, intrighi; è la storia dell’ascesa, del quasi fallimento e della rinascita di una dinastia nel mondo della moda.

Straordinariamente scritto, impeccabilmente documentato e acclamato dalla critica, House of Gucci catturerà i lettori grazie a un racconto mozzafiato fatto di alta moda, finanza e straziante tragedia personale.

