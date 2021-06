Quali sono i migliori libri da leggere su Kindle a luglio Ecco i migliori libri da leggere a luglio 2021 sul tuo Amazon Kindle.

Se sei alla ricerca di nuovi romanzi con i quali trascorrere la tua estate, da leggere sulle pagine virtuali del tuo e-Reader targato Amazon, sei nel posto giusto: in questo articolo, come ogni mese, troverai una breve lista di consigli contenente i cinque migliori libri da leggere a luglio 2021 sul tuo Kindle.

Il Kindle è l’e-Reader targato Amazon che consente di avere una moltitudine di libri sempre con sé, ovunque e in qualsiasi momento. Grazie alle sue incredibili capacità, l’Amazon Kindle è l’alleato perfetto per il periodo estivo in quanto consente di leggere anche in vacanza senza bisogno di mettere i libri in valigia e preoccuparsi del peso e dello spazio occupato da questi ultimi, avendo inoltre tutte le novità letterarie a portata di click.

Libri da leggere su Kindle a luglio

Da Quando si avvera un desiderio di Nicholas Sparks a Il prezzo dei segreti di Robert Dugoni, i libri in uscita nel mese di luglio da leggere comodamente sul tuo Amazon Kindle sono davvero numerosi e abbracciano i possibili gusti di tutti i lettori, spaziando dal genere rosa fino ad arrivare al thriller.

Per aiutarti a non perdere le storie migliori con le quali trascorrere le tue vacanze, in questo articolo abbiamo selezionato per te cinque novità letterarie da non lasciarti assolutamente scappare, accompagnate dalla sinossi ufficiale.

Scegli me di Tess Gerritsen e Gary Braver

Disponibile in digitale su Amazon Kindle dal 1 luglio, Scegli Me di Tess Gerritsen e Gary Braver. Di genere thriller, Scegli me è edito da Longanesi nella collana La Gaja scienza.

TRAMA:

Taryn Moore era giovane, bella e brillante. Quindi perché si è uccisa? A chiederselo è la detective Frances «Frankie» Loomis, chiamata sulla scena per indagare. La ragazza si sarebbe buttata dal balcone del suo appartamento nel campus del college che frequentava con ottimi risultati. Ma qualcosa non torna: a suggerire a Frankie che niente in quella brutta storia è così semplice come sembra è il suo istinto, e a conferma dei suoi sospetti arrivano i risultati dell’autopsia: Taryn Moore era incinta. Di chi? Potrebbe essere questa gravidanza imprevista una ragione sufficiente per il suicidio o potrebbe – invece – essere il movente di un calcolato omicidio?

Indagando sulla rete di relazioni della ragazza, Frankie nota un nome stonato: quello di Jack Dorian, professore di inglese, chiaramente attratto da Taryn per l’intelligenza della ragazza, per l’adorazione che lei gli mostrava e per il fatto di essere completamente off limits, essendo una sua studentessa.

Ma se il professore non fosse stato tanto corretto quanto dichiara? E se sapesse qualcosa su un ben nascosto lato oscuro di Taryn, capace di avvinghiare coloro che le volevano bene fino a trascinarli in una spirale pericolosa?

L’istinto di Frankie le dice che sotto la superficie si agitano sordidi segreti e presto diventa chiaro che Jack Dorian potrebbe conoscere la verità: il professore è colpevole di averla ingannata, ma è anche capace di commettere un omicidio a sangue freddo?

Quando si avvera un desiderio di Nicholas Sparks

Disponibile su Amazon Kindle dal 6 luglio, il nuovo romanzo di Nicholas Sparks: Quando si avvera un desiderio. Di genere rosa, Quando si avvera un desiderio di Nicholas Sparks è edito da Sperling & Kupfer nella collana Pandora.

TRAMA:

Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent’anni di distanza, Maggie è un’affermata fotografa di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli – che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario chiuso in un cassetto, ma la vita l’ha costretta a una dolorosa battuta d’arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

Il prezzo dei segreti di Robert Dugoni

Disponibile in tutte le librerie fisiche e virtuali dal 6 luglio 2021, Il prezzo dei segreti di Robert Dugoni. Di genere thriller, Il Prezzo dei segreti è edito da Amazon Crossing.

2020-03-10

TRAMA:

Chiamata a formulare un parere sulla scomparsa di una giovane donna, Tracy Crosswhite avverte l’inquietante sensazione che quello non sia un caso come gli altri. La ragazza aveva interrotto da tempo i contatti con la famiglia, si era rifiutata di accettare un matrimonio combinato ed era decisa a studiare Medicina. Qualcuno però ha infranto il suo sogno.

Risolvere il mistero non è l’unico compito di Tracy. Anche lei nasconde un segreto: è incinta. E quando viene assunta una nuova detective, i suoi timori più profondi sembrano avverarsi.

Anche il collega Vic Fazzio è in difficoltà, dopo che le indagini sull’omicidio di un’attivista locale hanno preso una piega violenta con la morte di un prezioso testimone. In gioco ora ci sono due carriere. E mentre altri segreti vengono alla luce, i due detective forse non rischiano soltanto il lavoro.

Sotto lo stesso sole di Anna Osei

Disponibile su Amazon Kindle dal 6 luglio, Sotto lo stesso sole di Anna Osei. Di genere Narrativa Contemporanea, Sotto lo stesso sole è edito da Mondadori nella collana Novel.

TRAMA:

Mi fermo ancora un attimo a specchiarmi e vedo una giovane donna nera. Sono afrodiscendente. Così dicono i miei occhi, i miei tratti. Sono afrodiscendente ma di africano ho solo… i discendenti. L’Africa c’entra poco con me, ce l’ho soltanto impressa sulla pelle. L’Africa la ricordo lontanamente, qualche suono, odore… Di buffo, in tutto questo, c’è che al momento questa giovane donna è rinchiusa in una gabbia dorata, ma anche questa c’entra poco col suo essere. E inizia a starle stretta.

Marlene ha vent’anni, è intelligente, bella e i suoi genitori adottivi possono darle tutto ciò che potrebbe mai desiderare. Eppure quel “tutto” col tempo è diventato un peso. Perché la fa sentire in dovere di dimostrare costantemente al mondo che il suo arrivo ha portato valore alla sua famiglia. Lei che per chi guarda dall’esterno resterà sempre e comunque la bimba dalla pelle nera proveniente da chissà quale villaggio sperduto dell’Africa salvata da una coppia facoltosa, una creatura disagiata che avrà sempre bisogno di una mano bianca per potersi far valere.

Quando per un progetto universitario inizia a frequentare la Caritas della sua città, incappa in Steven, un giovane nigeriano dagli occhi azzurri approdato in Italia con il sogno di un futuro a misura delle sue ambizioni. Per lui, che ha alle spalle un passato difficile e un presente tutto in salita, Marlene è una boccata d’aria fresca. Per lei, Steven è l’occasione per prendere finalmente contatto con le sue radici. Per entrambi, poi, conoscersi rappresenta una sfida e un’opportunità. Frequentandosi scopriranno quanto, anche per loro, è difficile andare oltre le facili etichette e i pregiudizi, che, quando trovi la persona giusta, vale la pena mettere a nudo le proprie fragilità, e soprattutto che non devono mai smettere di lottare per costruirsi una vita il più fedele possibile alla loro anima, scaldati da uno stesso sole che li accompagna passo dopo passo, incurante delle distanze e delle differenze.

Una vacanza sul lago di Sarah Morgan

Terminiamo la nostra lista dei migliori libri da leggere su Kindle con Una Vacanza sul lago di Sarah Morgan, disponibile dal 15 luglio. Di genere rosa, Una vacanza sul lago è edito da HarperCollins Italia.

TRAMA:

Flora Donovan è soddisfatta della propria vita, anche se sotto un effervescente ottimismo nasconde un insospettabile segreto: è sola. Rimasta orfana da bambina, non ha mai avuto veri legami affettivi… finché non incontra Jack Parker. Lui è il primo uomo che si sia mai accorto di lei come persona, e questa, nella sua vita monotona e tranquilla, è una piacevole novità.

Izzy Parker ce la sta mettendo tutta, ma da quando ha perso la mamma, un anno fa, occuparsi del padre e della sorellina è l’unica cosa che la faccia sentire al sicuro. Così, scoprire che lui ha una nuova fidanzata le sembra un vero e proprio incubo, visto che non sta cercando una nuova madre. Poi suo padre invita Flora a trascorrere le vacanze estive insieme a loro nella casa sul lago…

Flora non può che provare empatia nei confronti della scontrosa adolescente, ma sopra ogni cosa vuole che la relazione con Jack funzioni. Così, con il progredire dell’estate, si ritrova sempre più spesso a sfidare i propri limiti, fino a scoprire insospettabili aspetti di sé… e a trovare infine la famiglia che ha sempre desiderato.

