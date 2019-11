Harry Styles in concerto – l’artista inglese ha annunciato la sua TERZA TOURNEE MONDIALE, il “Love On Tour 2020” che lo porterà in giro per il mondo dal 15 aprile al 3 ottobre 2020. Ecco tutte le date dei concerti.

Dopo lo straordinario successo delle sue prime due tournèe da cantante solista, gli Harry Styles Live On Tour 2017 e 2018, con cui ha presentato il suo album di debutto “Harry Styles” , l’artista inglese è pronto a tornare in scena con il “Love On Tour 2020”, il tour dedicato al suo nuovo album “Fine Line”, atteso per il 13 dicembre 2019 (e ora disponibile in pre order su Team World Shop in versione CD e vinile).

Il Love On Tour 2020 toccherà tutti i principali paesi nel mondo, in Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda…e sbarcherà anche in italia per due imperdibili date il 15 e il 16 maggio a Torino e Bologna: info, biglietti, prezzi e bus riservati ai fan qui.

Ecco tutte le date finora annunciate del Love On Tour 2020:

EUROPA:

SPECIAL GUEST: King Princess

15 aprile 2020 Birmingham, UK Arena Birmingham

17 aprile 2020 Sheffield, UK FlyDSA Arena

19 aprile 2020 Dublin, Ireland 3Arena

22 aprile 2020 London, UKc The O2

23 aprile 2020 London, UK The O2

25 aprile 2020 Manchester, UK Manchester Arena

26 aprile 2020 Glasgow, UK The SSE Hydro

29 aprile 2020 Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena

1 maggio 2020 Oslo, Norway Spektrum

2 maggio 2020 Stockholm, Sweden Ericsson Globe

4 maggio 2020 Copenhagen, Denmark Royal Arena

6 maggio 2020 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

8 maggio 2020 Hamburg, Germany Barclaycard Arena

10 maggio 2020 Krakow, Poland TAURON Arena

11 maggio 2020 Prague, Czech Republic O2 Arena

13 maggio 2020 Paris, France AccorHotels Arena

15 maggio 2020 Torino, Italy Pala Alpitour

16 maggio 2020 Bologna, Italy Unipol Arena

18 maggio 2020 Madrid, Spain WiZink Center

20 maggio 2020 Lisbon, Portugal Altice Arena

25 maggio 2020 Antwerp, Belgium Sportpaleis

27 maggio 2020 Cologne, Germany Lanxess Arena

28 maggio 2020 Munich, Germany Olympiahalle

30 maggio 2020 Vienna, Austria Stadthalle

31 maggio 2020 Budapest, Hungary Budapest Arena

3 giugno 2020 Moscow, Russia Megasport Sport Palace

NORD AMERICA:

SPECIAL GUESTS: Jenny Lewis & Koffee

26 giugno 2020 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

28 giugno 2020 Washington, DC Capital One Arena

30 giugno 2020 Montreal, QC Centre Bell

3 luglio 2020 Toronto, ON Scotiabank Arena

4 luglio 2020 Toronto, ON Scotiabank Arena

7 luglio 2020 New York, NY Madison Square Garden

8 luglio 2020 New York, NY Madison Square Garden

10 luglio 2020 Boston, MA TD Garden

12 luglio 2020 Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

14 luglio 2020 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

15 luglio 20 Cleveland, OH Rocket Mortgage Fieldhouse

17 luglio 20 Detroit, MI Little Caesars Arena

19 luglio 2020 St Paul, MN Xcel Energy Center

21 luglio 2020 St Louis, MO Enterprise Center

24 luglio 2020 Chicago, IL United Center

28 luglio 2020 Nashville, TN Bridgestone Arena

29 luglio 2020 Atlanta, GA State Farm Arena

1 agosto 2020 Raleigh, NC PNC Arena

3 agosto 2020 Tampa, FL Amalie Arena

6 agosto 2020 Ft Lauderdale, FL BB&T Center

10 agosto 2020 Houston, TX Toyota Center

11 agosto 2020 San Antonio, TX AT&T Center

12 agosto 2020 Dallas, TX American Airlines Center

15 agosto 2020 Denver, CO Pepsi Center

18 agosto 2020 Tacoma, WA Tacoma Dome

21 agosto 2020 Portland, OR Moda Center

23 agosto 2020 Vancouver, BC Rogers Arena

25 agosto 2020 San Jose, CA SAP Center

27 agosto 2020 Sacramento, CA Golden 1 Center

29 agosto 2020 Glendale, AZ Gila River Arena

30 agosto 2020 San Diego, CA Pechanga Arena

2 settembre 2020 Los Angeles, CA The Forum

3 settembre 2020 Los Angeles, CA The Forum

5 settembre 2020 Las Vegas, NV MGM Grand Garden Arena

29 settembre 2020 Monterrey, Mexico Arena Monterrey

1 ottonbre 2020 Guadalajara, Mexico Arena VFG

3 ottobre 2020 Mexico City, Mexico Foro Sol (Outdoors)

SUD AMERICA:

**presto disponibili**

ASIA & AUSTRALIA:

**presto disponibili**

Love On Tour 2020: il trailer