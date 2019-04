Per spiegare che cos’è il Coachella Festival (nome completo Coachella Valley Music and Arts Festival) dobbiamo partire dal nome.

La parola Coachella è presa dal serpente simbolo di Città del Messico, quindi è una parola spagnola e come tale va pronunciata. Nato vent’anni fa, il festival si tiene agli Empire Polo Field di Indio, in California, su una enorme spianata desertica. Un appuntamento che, negli anni, è diventato imperdibile per gli amanti della musica alternative ed elettronica, ma anche per chi vuole capire i nuovi trend della moda, al punto che nel periodo dell’evento si parla di Coachella style.

Qui, infatti, si danno appuntamento, tra il pubblico e sul palco, personaggi del mondo dello spettacolo e della musica e, spesso, qui vengono lanciate vere e proprie tendenze. Il festival si tiene in genere su più giorni e weekend, ad aprile.

Quando è nato il Coachella e perché ha avuto successo

Come accennato, la prima edizione del Coachella festival si è tenuta nel 1999. Ad esibirsi sul palco, tra gli altri, artisti di grande fama come A perfect circle, Ben Harper, Moby e i Chemical Brithers. La data non fu scelta a caso: nel 1999 infatti cadeva il trentennale dello storico concerto di Woodstock, e il Coachella voleva in qualche modo esserne l’erede. Tuttavia, la prima edizione non riscosse il successo sperato e l’anno successivo gli organizzatori non vollero ripetere l’esperienza.

Il Coachella festival però non finì così e nel 2001 fu organizzata la seconda edizione. Da allora è stato un crescendo di successo di pubblico e di critica. Attualmente si calcola che ogni anno il Coachella raccoglie quasi 300 mila persone, spalmate nei due weekend in cui di solito si svolge la manifestazione. I biglietti vengono in genere messi in vendita a gennaio e vanno sold out in pochissime ore. Il profilo Instagram della manifestazione ha più di un milione di follower e l’hashtag #Coachella, nei giorni della manifestazione, viene postato in media 3 milioni di volte.

Storia del Coachella: dal 1999 ad oggi

Si calcola che i ricavi dei concerti superino i 100 milioni di euro per edizione. Insomma, numeri a dir poco impressionanti. Ma numeri non nati per caso. Sul palco, infatti, si sono alternati i più grandi artisti della scena mondiale: Madonna, Amy Winehouse, i Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, i Coldplay e tantissimi altri. Non solo, il Coachella è diventato anche l’occasione dove grandi gruppi musicali oramai scioltisi fanno la loro reunion: dai Verve ai Guns N’ Roses, tantissime band si sono viste calcare di nuovo il palco, dopo anni in cui non facevano concerti insieme.

Il Coachella e la moda

Il festival di Coachella però non è solo musica. Un po’ come il concerto di Woodstock a cui gli organizzatori si sono ispirati, il festival è diventato anche l’occasione per lanciare nuovi stili di vita e di consumi, in particolare nell’ambito della moda.

Non solo gli artisti che si sono esibiti hanno sfoggiato delle mise eccezionali, ma anche tra il pubblico sono nate delle vere e proprie tendenze. Se vi recherete al Coachella non potrete, per esempio, non portare con voi una corona di fiori. Ma sono stati lanciati anche i sandali da gladiatore e gli stivali da cowboy. I pantaloncini corti di jeans sono un altro must di questo festival, così come i marsupi e le collane metalliche. Non sono mancati poi kimoni multicolori abbinati a ombrelli o ventagli.

Ogni anno, quindi, anche gli influencer della moda tengono non poco d’occhio il Coachella per capire gusti e trend che potrebbero diventare da lì a poco mainstream.

L’edizione 2019 del Coachella Festival

Anche questa edizione del Coachella festival promette due weekend di grande musica. I tre artisti principali saranno Childish Gambino, Tame Impala e Ariana Grande. Ma ci saranno altre decine e decine di artisti famosi come Nina Kraviz, Aphex Twin, The 1975 e tantissimi altri (guarda il nostro post al riguardo con il calendario dei tre giorni e gli artisti).

Poiché il festival si svolgerà anche la domenica di Pasqua ci sarà un “Sunday Service” ovvero una messa, ma che non potrà che essere particolare. Infatti, il musicista Kanye West avrà un ruolo decisivo in questa messa pasquale. Infine, il Coachella festival è anche arte e scultura. Diversi artisti mostreranno le loro installazioni durante la manifestazione. Se non siete tra i fortunati che si sono accaparrati i biglietti a gennaio, non vi preoccupate. Sul canale YouTube del festival potrete seguirlo in diretta.

