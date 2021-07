Quinta Puntata Battiti Live 2021: line-up artisti e quando va in onda

Quinta Puntata Battiti Live 2021: line-up artisti e quando va in onda Ultima puntata Battiti Live 2021: tutto sulla quinta puntata del Festival.

Quinta Puntata Battiti Live 2021 – scopri qui la line-up degli artisti che si esibiranno sul palco della quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2021, l’amatissimo festival estivo pugliese. Ecco quando va in onda e come poterla seguire in TV.

È partita il 25 giugno e terminerà sabato 3 luglio 2021 la nuova edizione di Battiti Live, il festival estivo che ogni anno e vede esibirsi sui palchi in giro per la bellissima Puglia i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Ad aprire la quinta ed ultima puntata Marco Mengoni presumibilmente con il nuovo singolo “Ma stasera”.

Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione speciale di Mariasole Pollio.

Tutto su Battiti Live 2021: line-up artisti e puntate

Line-up artisti Quinta Puntata Battiti Live 2021

Sul palco della quinta puntata di Battiti Live 2021:

Marco Mengoni

**resto del cast tba, torna a visitare la pagina per tutti gli aggiornamenti!**

Quinta Puntata Battiti Live 2021: quando va in onda

La quinta puntata di Battiti Live 2021 andrà in onda sabato 3 luglio 2021 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. A partire da metà luglio l’evento verrà trasmesso anche in TV su Italia 1. La data precisa non è ancora stata resa nota.