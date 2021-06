Battiti Live 2021: date, line-up artisti e come seguire il Festival estivo

Battiti Live 2021 – uno dei festival estivi più amati d’Italia, il Battiti Live in scena in Puglia, torna con una nuova edizione nel 2021. Ecco date, line-up artisti e come seguirlo.

Dopo il successo delle scorse edizioni, il festival musicale pugliese Battiti Live torna con nuovi appuntamenti quest’estate, nel 2021. A causa del protrarsi della pandemia da COVID-19, il format di Battiti Live 2021 sarà lo stesso del 2020: si svolgerà su un unico palco principale ad Otranto, a numero chiuso, e prevedrà performance on the road live da altre 15 località, tre per puntata.

Presentatori Battiti Live 2021

I presentatori della nuova edizione di Battiti Live sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Quando va in onda Battiti Live 2021

Battiti Live sarà composto da 5 puntate più una puntata Compilation. Le serate andranno in onda su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno 2021.

Battiti Live 2021 in TV

A partire da metà luglio (le date precise non sono ancora state rese note) gli appuntamenti di Battiti Live verranno trasmessi anche sulle reti Mediaset, su Italia 1, Mediaset Extra ed Italia 2. Seguiranno maggiori informazioni.

Battiti Live 2021 line-up artisti

La line-up degli artisti che saliranno sul palco di Battiti Live 2021 non è ancora stata resa nota. Appena le informazioni saranno disponibili, le troverai qui!