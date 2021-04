Chi vince agli Oscar 2021: pronostici Ecco chi vincerà una statuetta agli Oscar secondo i bookmakers internazionali.

Pronostici vincitori Oscar 2021 – Mancano poche ore all’inizio della notte più importante del mondo del Cinema: quando in Italia saranno le 2 di mattina del 26 aprile, il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la 93esima edizione dei Premi Oscar.

Per scoprire in tempo reale chi vincerà la statuetta dorata, bisognerà seguire l’evento in diretta: in Italia sarà trasmesso da Sky e in chiaro su TV8 (come vedere gli Oscar 2021) dalle ore 2 di lunedì 26 aprile. Come consueto sono uscite le previsioni dei bookmakers su chi vincerà nelle categorie principali.

Chi vincerà l’Oscar 2021

Le previsioni sono formulate in base ai pronostici dei principali bookmakers internazionali.

Vincitore Miglior film Oscar 2021: previsione

Il favorito è “Nomadland” di Chloé Zhao già vincitore del Leone d’Oro 2020, Golden Globe per miglior film drammatico e miglior regista, 4 BAFTA Awards e 2 Critics’ Choice Movie Awards.

Miglior film: i candidati

Una donna promettente

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland [in streaming su Disney+ dal 30 aprile]

Il processo ai Chicago 7

Sound of Metal

Vincitore Miglior regia Oscar 2021: previsione

La favorita è Chloé Zhao per il film “Nomadland”.

Miglior regia: i candidati

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Una donna promettente

David Fincher – Mank

Thomas Vinterberg – Un altro giro

Chloé Zhao – Nomadland

Vincitore Miglior Attore Oscar 2021: previsione

Il favorito è Chadwick Boseman per la sua interpretazione in “Ma Rainey’s Black Bottom”. L’attore statunitense è mancato il 28 agosto 2020 a causa di complicazioni legate al cancro al colon.

Miglior attore: i candidati

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Vincitore Miglior Attore non protagonista Oscar 2021: previsione

Il favorito è Daniel Kaluuya per la sua interpretazione in “Judas and the Black Messiah”.

Miglior attore non protagonista: i candidati

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami…

Paul Raci – Sound of Metal

LaKeith Seinfield – Judas and the Black Messiah

Vincitore Migliore Attrice Oscar 2021: previsione

La favorita è Carey Mulligan per il suo ruolo in “Una donna promettente”.

Miglior attrice: le candidate

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Una donna promettente

Vincitore Migliore Attrice non protagonista Oscar 2021: previsione

La favorita è Youn Yuh-Jung per il suo ruolo nel film “Minari”.

Miglior attrice non protagonista: le candidate

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Youn Yuh-jung – Minari

Tutte le nomination agli Oscar 2021 sono disponibili qui.