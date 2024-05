The Last of Us: la data di uscita della seconda Stagione

Se ti stai chiedendo quando esce la seconda stagione di The Last Of Us, sappi che al momento è noto che arriverà nel corso del 2025, ma non è stato specificato né il mese né il giorno. La serie HBO e Sky Exclusive tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

A riguardo potrebbero interessarti le prime immagini dei nuovi episodi, che mostrano i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie.

The Last of Us 2 Stagione uscita

Dopo una prima stagione che ha conquistato il pubblico e la critica, The Last of Us si prepara a fare il suo ritorno con nuovi episodi che promettono di essere altrettanto avvincenti e coinvolgenti. Basata sul celebre videogioco di Naughty Dog per PlayStation®, la serie continuerà a esplorare il mondo post-apocalittico in cui Joel ed Ellie devono sopravvivere.

La data di uscita di The Last of Us 2 non è stata ancora resa nota, al momento sappiamo solo che è confermata per il 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Pedro Pascal e Bella Ramsey riprenderanno i loro ruoli iconici, affiancati da Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nei panni di Dina, Young Mazino come Jesse, Ariela Barer che interpreta Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora, Spencer Lord come Owen e Danny Ramirez nei panni di Manny. Inoltre, Catherine O’Hara sarà una guest star della nuova stagione, aggiungendo ulteriore interesse alla già ricca line-up di attori.

La serie è scritta e prodotta da Craig Mazin, il creatore della pluripremiata miniserie “Chernobyl”, e Neil Druckmann, il creatore del videogioco originale.

Trama

La trama della serie, ambientata vent’anni dopo una pandemia che ha distrutto la civiltà moderna, vede Joel, un sopravvissuto, incaricato di scortare Ellie fuori da una zona di quarantena. Quello che inizia come un semplice compito si trasforma in un viaggio arduo e pieno di pericoli attraverso gli Stati Uniti, durante il quale i due protagonisti dovranno contare l’uno sull’altra per sopravvivere.