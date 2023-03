The Good Mothers su Disney+: dove è stata girata la serie Ecco i luoghi che hanno ospitato le riprese della serie Disney+, The Good Mothers.

Se ti stai chiedendo dove è stata girata la serie originale italiana The Good Mothers, disponibile su Disney+ dal 5 aprile con tutti e sei gli episodi, sappi che le riprese sono state effettuate in Calabria, Lombardia, Liguria e Lazio. Continua a leggere per approfondire l’argomento.

Tre donne coraggiose rischiano la vita per opporsi alla ‘Ndrangheta: questo il fulcro dell’attesissima serie The Good Mothers vincitrice a Berlino al Berlinale Series Award 2023.

I luoghi di The Good Mothers

Delle sei settimane di riprese, la maggior parte dei ciak sono stati fatti in Calabria, tra Reggio Calabria, Palmi e Fiumara, in particolare nella zona del duomo, del Castello Aragonese e del lungomare Falcomatà. La troupe ha inoltre raggiunto la Lombardia e più precisamente Milano, per girare altre scene della serie che si sono svolte tra via Piero della Francesca e via Losanna. Genova (quartiere di Voltri e frazione di Vesima) e i dintorni di Roma, tra Civitavecchia e i boschi tra Rocca di Papa, Nemi e Velletri.

È stata proprio la scenografia, la fotografia e le location ad aver contribuito alla vittoria della serie al Berlinale Series Award 2023, in quanto hanno permesso allo show di sembrare molto realistico, aspetto determinante dal momento che quello che viene raccontato in The Good Mothers si basa su eventi realmente accaduti.

The Good Mothers in streaming

Dal 5 aprile The Good Mothers è in streaming su Disney+.