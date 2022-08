Cosa vedere in streaming se ti piace Game of Thrones

Cosa vedere in streaming se ti piace Game of Thrones Tuffati in nuove storie appassionanti: ecco alcuni consigli di visione per i fan di Game of Thrones!

Nata come adattamento dei romanzi di George R. R. Martin “Cronache del giacchio e del fuoco“, Game of Thrones (conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade) è la serie televisiva di genere fantastico, drammatico, azione, in costume, andata in onda dal 2011 al 2019 e divenuta una delle più amate dal pubblico di tutto il mondo.

Se anche tu sei un fan di Game of Thrones e ti piacerebbe trovare film e serie TV, disponibili in streaming, che sappiano tenerti incollato allo schermo come è riuscito a fare questo titolo sei nel posto giusto: in questo articolo troverai una lista di consigli di visione che fa al caso tuo.

Film e serie TV da non perdere se ti piace Game of Thrones

Di seguito trovi la lista contenente i cinque titoli “simili” a Il Trono di Spade da non lasciarti scappare su Disney+, Prime Video, Sky e Netflix. Tutti i film e le serie TV presenti in questo articolo sono accompagnati dalla sinossi ufficiale e dal trailer.

House of The Dragon

Non possiamo che cominciare la nostra lista se non con House of the Dragon, la serie TV prequel di Game of Thrones, basata sul libro “Fuoco e Sangue” (titolo originale: Fire and Blood) di George R.R. Martin. Disponibile in contemporanea USA su Sky Atlantic e on demand, la serie è un titolo davvero imperdibile per i fan de Il Trono di Spade!

TRAMA

L’attesissima serie HBO, ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade”, racconta la storia della Casa Targaryen e gli avvenimenti che porteranno alla guerra civile, nota come “Danza dei Draghi”.

Per poter vedere House of the Dragon è necessario essere abbonati a Sky. L’abbonamento ti consentirà di guardare House of the Dragon in streaming sull’app Sky Go. Vuoi scoprire il mondo Sky e l’offerta giusta per te?

Abbonati a Sky qui

Ti ricordiamo nel tuo abbonamento a Sky è incluso anche Sky Go con migliaia di titoli on demand da guardare come vuoi tu, su smartphone, tablet e PC. Hai la possibilità di associare a Sky Go fino a 4 dispositivi.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

Continuiamo a parlare di nuove serie TV con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie Amazon Original che si basa sull’omonimo romanzo, composto da tre volumi, scritto da J.R.R. Tolkien. Disponibile su Prime Video dal 2 settembre, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ad oggi la serie TV più costosa di sempre.

TRAMA

La serie di Amazon Studios porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Partendo da un tempo di pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Iscriviti qui ad Amazon Prime Video Se non sei ancora abbonato alla piattaforma streaming di Amazon ti ricordiamo che Prime Video è gratis per 30 giorni per tutti i nuovi iscritti oppure per 90 giorni con la promozione Prime Student.

Il Re

Ci spostiamo su Netflix per consigliarti il film che si ispira all’Enrico V di Shakespeare, uscito nel 2019, e vede Robert Pattinson nel ruolo di Luigi e Timothée Chalamet nei panni di Re Enrico VII: Il Re.

TRAMA

Il principe Hal (Timothée Chalamet), che poco ama la vita di corte e gli intrighi politici, si ritrova a essere incoronato Re Enrico V in seguito alla morte del padre. Dovrà fare i conti con la vita dalla quale ha sempre voluto fuggire, esplorare le politiche di corte e risolvere la guerra contro i francesi, capitanati dal re Luigi XVI (Robert Pattinson), lasciatagli in eredità dal padre. Ad accompagnarlo in questo nuovo pecorso sarà il suo amico e mentore, il cavaliere in declino John Falstaff.

Se ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi il nostro articolo: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.

Ti piacerebbe vedere Netflix e Sky insieme? Sottoscrivendo un abbonamento a Sky Q puoi accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma streaming e ai titoli di Sky TV in un unico posto. Prova l'offerta Sky e Netflix insieme L’offerta è valida anche per chi ha già un abbonamento attivo a Netflix e/o Sky. Puoi scegliere tu come vedere Sky Q se via internet (senza parabola) o se via satellite.

The Princess

Sempre parlando di lungometraggi, su Disney+ troviamo The Princess, il film 2022 con Joey King nei panni della protagonista, una giovane reale abile e coraggiosa.

TRAMA

Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre.

Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno.

Per accedere alla piattaforma streaming Disney+ è necessario attivare un abbonamento che può essere mensile o annuale. L'abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€/mese, più conveniente quello annuale pari a 89,90€/anno. Disney+ è disponibile sui tuoi dispositivi preferiti: TV, Computer, mobile, tablet e console. Se vuoi saperne di più ti consigliamo di leggere la nostra guida: come iscriversi a Disney+, se invece vuoi procedere subito: Abbonati ora a Disney+ Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live-action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Scopri i vantaggi di Disney+.

The Witcher

Terminiamo la nostra lista di consigli dedicata ai film e alle serie TV da vedere se ti piace Game of Thrones con The Witcher, la nota serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski con Henry Cavill nei panni del protagonista. Attualmente composta da due stagioni, la serie è disponibile su Netflix.

TRAMA

La serie The Witcher è tratta dall’omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e vede come protagonista Geralt di Rivia (Henry Cavill), un solitario cacciatore di mostri in lotta per trovare il suo posto nel mondo. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega di nome Yennefer (Anya Chalotra) e una giovane principessa di nome Ciri (Freya Allan).

Ora che sai cosa vedere in streaming se ti piace Game of Thrones, scopri qui anche cosa vedere in streaming se ti piace The Boys.